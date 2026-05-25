Afrique: Echanges commerciaux - Pourquoi l'Afrique subsaharienne est une mine d'or pour le pays

La Tunisie doit impérativement diversifier ses partenariats économiques pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Europe, qui capte actuellement 73 % de ses échanges commerciaux. C'est le principal message lancé, ce lundi, par Anis Jaziri, Président du Tunisia Africa Business Council (TABC), qui préconise un virage stratégique vers les marchés africains.

Intervenant à la radio nationale, le Président du TABC a qualifié le continent africain de « meilleure destination » pour l'économie tunisienne. Cette attractivité repose sur deux piliers majeurs : une proximité géographique immédiate et des taux de croissance particulièrement élevés.

Le dynamisme de cette relation se traduit déjà concrètement sur le terrain. Anis Jaziri a mis en avant l'excellent comportement des échanges avec l'Afrique subsaharienne, une zone avec laquelle la Tunisie enregistre un excédent commercial positif grâce à la hausse continue de ses exportations. « Des centaines d'entreprises tunisiennes sont déjà actives dans plusieurs pays africains, et nos exportations y connaissent un développement constant », a-t-il précisé pour illustrer ce succès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour consolider cette dynamique, le patron du TABC estime que les efforts ne doivent pas se faire à sens unique, appelant les autorités tunisiennes à assouplir les procédures et à faciliter l'accès des produits africains au marché national, condition essentielle pour bâtir un partenariat économique durable et équilibré.