Afrique: Ligue des champions CAF - Mamelodi Sundowns décroche son deuxième sacre continental

Mamelodi Sundowns a été sacré champion d'Afrique au terme de la finale retour de la Ligue des Champions de la CAF 2025-2026 conclue sur un nul face à l'AS FAR (1-1), dimanche soir au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, profitant de son succès à l'aller en Afrique du Sud (1-0).

L'AS FAR a ouvert le score à la 40e minute lorsque Mohamed Rabie Hrimat a transformé un penalty obtenu après une faute sur Reda Slim, à l'issue d'un recours à la VAR. Alors que les Marocains semblaient proches de rejoindre les vestiaires avec cet avantage, Mamelodi Sundowns a réussi à revenir au score dans le temps additionnel de la première période grâce à Tebogo Mokoena, auteur d'une frappe puissante après une passe de Tashreeq Matthews (45e+7).

En seconde période, l'AS FAR a poursuivi ses offensives dans l'espoir de renverser la situation et a obtenu un deuxième penalty à la 77e minute après une faute sur Youssef El Fahli. Mais Hrimat n'est pas parvenu à convertir cette occasion, laissant les Sud-Africains conserver leur avantage au score cumulé. Malgré une forte pression des joueurs d'Alexandre Santos jusqu'aux dernières minutes, la défense de Sundowns est restée solide pour préserver ce résultat et offrir au club sud-africain le deuxième titre continental de son histoire.