Ile Maurice: Louis Toussaint André - «Je déclare aujourd'hui la guerre à l'insalubrité»

La ville de Beau-Bassin-Rose-Hill a un nouveau maire. Hier après-midi, lors d'une séance spéciale du conseil municipal tenue en vertu de la Local Government Act 2011, Louis Toussaint André, du Mouvement militant mauricien (MMM), a été élu à l'unanimité à la tête de la municipalité des Villes Soeurs.

Il succède à Gabriella Batour, qui a laissé son poste de mairesse après sa révocation du MMM. Âgé de 68 ans, issu de Cité Barkly, ce père de famille n'est pas un inconnu de la sphère municipale. Travailleur social engagé et président du comité régional MMM du no 20, Louis Toussaint André retrouve le fauteuil de maire, qu'il a occupé en 2012 déjà. Il revendique fièrement ses racines ouvrières et son parcours marqué par le travail de terrain et la proximité avec les habitants.

Sa candidature a été proposée par le conseiller municipal Nihal Balgobin et secondée par Benjamin Perraud. Aucune autre proposition n'a été enregistrée lors de cette séance qui s'est déroulée devant un parterre d'invités, parmi lesquels plusieurs conseillers municipaux, l'ancienne mairesse Gabriella Batour, Patrick Belcourt d'En Avant Moris, ainsi que les ministres Rajesh Bhagwan, Deven Nagalingum et Ranjiv Woochit. Louis Toussaint André sera épaulé par Gina Poonoosamy, de Rezistans ek Alternativ (ReA), qui poursuit son mandat en tant qu'adjointe au maire.

«Pas de grands projets flamboyants, mais l'essentiel»

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Dès sa première prise de parole, Louis Toussaint André a insisté sur la nécessité de revenir aux priorités, face aux nombreux défis qui attendent la municipalité, notamment les contraintes budgétaires. «Bizin pa nek anonse ek fer bel bel proze, me get lavil-la», a-t-il déclaré, résumant en une phrase la ligne qu'il souhaite adopter durant son mandat. Il a surtout mis l'accent sur la question de l'insalubrité, devenue selon lui une urgence absolue pour les Villes Soeurs. «Les habitants de Beau-Bassin-Rose-Hill attendent davantage qu'un simple changement de maire. Ils souhaitent une ville mieux gérée, plus propre, plus sûre et plus agréable à vivre.»

Le nouveau maire s'est dit particulièrement préoccupé par la situation sanitaire actuelle. «Il est profondément triste que notre ville soit aujourd'hui considérée comme l'un des principaux foyers du chikungunya», a-t-il lancé devant l'assemblée. Face à cette réalité, Louis Toussaint André a annoncé vouloir faire de la salubrité son cheval de bataille. «Pas de projets flamboyants ni de grands discours, mais l'essentiel, c'est-à-dire la santé publique qui n'a pas de prix. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui la guerre à l'insalubrité», a-t-il martelé.

Un homme de terrain aux origines modestes

Tout au long de son allocution, Louis Toussaint André a rappelé son parcours personnel. Né dans un milieu modeste à Barkly, ancien debarder, il s'est présenté comme un homme proche de la classe ouvrière et profondément attaché au travail social. «Moi, enfant de cité Barkly, issu de la classe ouvrière, profondément attaché au travail social et au service des autres, je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait aujourd'hui», a-t-il déclaré.

Plusieurs intervenants ont d'ailleurs rendu hommage à son parcours. Un portrait empreint de respect a été dressé de cet homme décrit comme un père dévoué, un travailleur acharné et un militant proche de sa communauté. Louis Toussaint André travaillait physiquement sur les quais avant de s'engager pleinement dans la vie sociale et politique.

Redonner vie aux Villes Soeurs

Au-delà de l'urgence sanitaire, le maire a présenté sa vision pour Beau-Bassin-Rose-Hill. Il souhaite remettre en valeur plusieurs espaces publics emblématiques, comme le jardin Balfour, les marchés municipaux et la promenade de Candos.

Le théâtre du Plaza a également occupé une place importante dans son discours. Louis Toussaint André souhaite voir renaître l'identité culturelle des villes-soeurs. «Faisons en sorte que Beau-Bassin-Rose-Hill redevienne la capitale de la culture avec un théâtre du Plaza pleinement fonctionnel au service de nos artistes.» Le maire a rendu hommage à plusieurs figures culturelles et sportives ayant marqué l'histoire de la ville, notamment Bruno Raya. Il a aussi insisté sur la nécessité d'offrir davantage d'espaces aux jeunes à une époque où «le fléau de la drogue brise tant de familles».

Lundi, ce sera au tour des quatre autres villes d'élire leur nouveau maire.