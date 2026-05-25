Ile Maurice: La 30e micro-forêt plantée à Notre-Dame-de-la-Salette

24 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a participé hier à la plantation de la 30e micro-forêt du pays à l'arrière de l'église de Notre-Dame-de-la-Salette. Cette initiative a été menée par Tiny Forest Mauritius et Action for Environment Protection.

Environ 300 plantes endémiques et indigènes ont été mises en terre, notamment des Trochetia, palmistes, fleurs de lys du pays et bois de chandelle. L'objectif est de recréer des espaces favorables à la biodiversité mauricienne pour les oiseaux, papillons et insectes. Après une première participation au collège St-Mary's West l'année dernière, Rajesh Bhagwan a de nouveau apporté son soutien aux volontaires engagés dans ce projet environnemental.

Les organisateurs rappellent que les micro-forêts constituent une réponse concrète face au changement climatique. Toutefois, ces espaces nécessitent un entretien régulier pendant au moins deux ans afin de permettre aux plantes natives de grandir et de résister aux lianes exotiques.

Depuis le lancement du mouvement, 12 925 plantes ont déjà été mises en terre dans 30 micro-forêts à travers Maurice, dont trois à Rodrigues.

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