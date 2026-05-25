Ile Maurice: La NLTA insiste sur la sécurité lors du transport du bétail

À l'approche de l'Eid-ul-Adha, plus connue sous le nom de Bakreid, célébré ce mercredi 27 mai, la National Land Transport Authority (NLTA) rappelle les risques liés à certaines pratiques observées lors du chargement du bétail dans les camions, en vue du Qurbani (NdlR, sacrifice religieux). Depuis plusieurs années, des cas sont signalés où des personnes prennent place sur les structures situées à l'arrière des camions. Or, ces espaces, destinés au transport de marchandises et d'animaux, ne sont pas conçus pour accueillir des passagers et ne disposent d'aucune protection en cas d'incident.

Dans ce contexte, la NLTA indique que ces situations peuvent accroître le risque d'accidents, notamment en cas de freinage brusque ou de manoeuvre inattendue, avec des risques de chute et de blessure. Par ailleurs, l'autorité rappelle que le transport de passagers est encadré par la réglementation en vigueur. Les personnes doivent voyager uniquement dans la cabine ou dans les espaces prévus à l'intérieur du véhicule. La présence de passagers sur les parties extérieures des camions est interdite.

Enfin, la NLTA précise que tout non-respect de ces règles peut entraîner des poursuites judiciaires ainsi que des sanctions administratives, pouvant aller jusqu'à la suspension ou à la révocation de la licence de transport.