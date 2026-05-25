Sénégal/Maroc: Les supporters sénégalais attendus à l'aéroport Blaise Diagne vers 1h du matin

Après leur libération sur grâce royale, les 15 supporters sénégalais qui étaient toujours détenus au Maroc sont en route pour retrouver leurs familles. Dans un communiqué publié dans la soirée de ce 23 mai 2026, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) renseigne qu'ils arrivent à l'aéroport international Blaise Diagne via le vol AT501 à 00h55.

« La FSF se réjouit de cette heureuse issue, rendue possible grâce à la grâce royale accordée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dans un esprit de fraternité, de solidarité et d'excellence des relations entre les peuples sénégalais et marocain », lit-on dans le communiqué de la Fédération.

Cette dernière de poursuivre, invitant tous les Sénégalais à faire le déplacement. « La FSF invite les supporters, les familles et tous les amoureux du football sénégalais à réserver un accueil chaleureux à nos compatriotes à leur arrivée ce soir à l'AIBD ».