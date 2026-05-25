Sénégal/Maroc: Les supporters sénégalais attendus à l'aéroport Blaise Diagne vers 1h du matin

24 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Après leur libération sur grâce royale, les 15 supporters sénégalais qui étaient toujours détenus au Maroc sont en route pour retrouver leurs familles. Dans un communiqué publié dans la soirée de ce 23 mai 2026, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) renseigne qu'ils arrivent à l'aéroport international Blaise Diagne via le vol AT501 à 00h55.

« La FSF se réjouit de cette heureuse issue, rendue possible grâce à la grâce royale accordée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dans un esprit de fraternité, de solidarité et d'excellence des relations entre les peuples sénégalais et marocain », lit-on dans le communiqué de la Fédération.

Cette dernière de poursuivre, invitant tous les Sénégalais à faire le déplacement. « La FSF invite les supporters, les familles et tous les amoureux du football sénégalais à réserver un accueil chaleureux à nos compatriotes à leur arrivée ce soir à l'AIBD ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.