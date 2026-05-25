Tunisie: Aïd al-Adha 2026 - Des perturbations météorologiques attendues au pays

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'Institut national de la météorologie (INM) prévoit une période météorologique globalement variable du 26 au 29 mai 2026, coïncidant avec les congés de l'Aïd al-Adha. Le temps sera marqué par des orages localisés mardi, avant une amélioration progressive et un retour à des conditions plus stables sur l'ensemble du pays.

Mardi 26 mai, des cellules orageuses locales accompagnées de pluies sont attendues dans l'après-midi sur les régions ouest du centre. Les vents souffleront du secteur est, faibles à modérés, et se renforceront temporairement dans le sud en fin de journée, pouvant entraîner des soulèvements de sable locaux. Les températures maximales varieront entre 24 et 28 °C sur les côtes et les hauteurs, et entre 29 et 34 °C dans les autres régions.

Pour la journée de l'Aïd al-Adha, le ciel sera généralement peu nuageux sur la majorité du pays. Les vents resteront de secteur est, faibles à modérés, tandis que les températures se stabiliseront entre 25 et 30 °C sur les zones côtières et les reliefs, et entre 30 et 34 °C ailleurs. ,Jeudi 28 mai, le temps sera globalement peu nuageux sur l'ensemble du territoire, avec des vents de secteur est toujours faibles à modérés. Les températures connaîtront une légère hausse par rapport à la veille.

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Et pour le vendredi 29 mai, le ciel sera généralement dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Les conditions météorologiques resteront stables, avec des vents orientés à l'est de faible à modérée intensité et des températures sans changement notable.

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