Tunisie: Pèlerinage 2026 - Tentes connectées et suivi personnalisé pour les pèlerins tunisiens

Les pèlerins tunisiens devront bénéficier, cette année, de conditions d'hébergement modernisées et personnalisées sur le site d'Arafat. Samedi dernier, le ministre des Affaires Religieuses et chef de la délégation officielle du Hajj, Ahmed Bouhali, a effectué une visite d'inspection sur le terrain pour s'assurer du bon déploiement des infrastructures avant l'arrivée des fidèles.

Au coeur de cette inspection, le ministre a examiné la qualité des nouvelles tentes équipées de « Sofabeds ». Ces canapés-lits pliables et confortables présentent une innovation majeure cette saison : chaque emplacement est désormais personnalisé et comporte le nom, la photo ainsi que le numéro de visa de chaque pèlerin, garantissant ainsi une organisation rigoureuse.

La tournée s'est également concentrée sur les services essentiels du campement. Ahmed Bouhali a inspecté les tentes réservées aux cliniques de la mission médicale tunisienne afin de s'assurer de la disponibilité des équipements de santé nécessaires. Face aux conditions climatiques de la région, l'état de préparation et l'efficacité des systèmes de climatisation ont fait l'objet d'une vérification stricte. Cette modernisation répond aux instructions directes de l'exécutif tunisien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a souligné que le bureau des pèlerins a veillé scrupuleusement à appliquer les recommandations du président de la République et de la cheffe du gouvernement, qui exigent une attention maximale et un encadrement irréprochable pour les pèlerins. « Nous devons fournir toutes les conditions de confort, en particulier pour le jour d'Arafat, afin de permettre aux pèlerins de se consacrer pleinement à la dévotion dans la sérénité et la paix de l'esprit », a martelé le ministre.

Pour clore cette inspection, le ministre a salué les efforts logistiques de la Société des services nationaux et des résidences (SNR). Pour cette visite cruciale, Ahmed Bouhali était accompagné des membres de la délégation officielle, du PDG de la SNR, de représentants de la mission diplomatique tunisienne en Arabie saoudite, ainsi que de hauts cadres du ministère, tous mobilisés pour finaliser les derniers préparatifs de l'accueil.