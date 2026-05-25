Tunisie: 32 personnes victimes d'une intoxication alimentaire collective à Gafsa

Le Centre hospitalier universitaire Hussein Bouzaiane de Gafsa a accueilli, dimanche soir, 32 personnes victimes d'une intoxication alimentaire collective, dont 12 ont été maintenues sous surveillance médicale pour des examens complémentaires.

Le directeur de l'établissement, Ridha Mohamedi, a indiqué à Diwan FM que l'état de santé des patients est globalement stable. Face à cette situation, le parquet de Gafsa a ordonné l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident et d'identifier les causes de cette intoxication collective.

Selon les premières informations recueillies, les personnes concernées auraient toutes consommé des rafraîchissements achetés dans un commerce situé au centre-ville de Gafsa. Cette piste est actuellement privilégiée par les autorités compétentes, dans l'attente des résultats des investigations et des analyses nécessaires.