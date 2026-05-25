Soudan: Le Premier Ministre affirme le plein soutien aux activités et programmes de la chambre des impôts

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a affirmé le plein soutien aux activités et programmes de la chambre des impôts afin qu'elle puisse jouer son rôle essentiel dans le soutien de l'économie nationale

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre dimanche avec le secrétaire général de la chambre des impôts, M. Badr Al-Tamam Mohamed Saad, et les dirigeants de la chambre, en présence du ministre d'État aux Finances, conseiller Mohamed Nour Abdel-Daïm, et du secrétaire général du Conseil des ministres, M. Ali Mohamed Ali

La réunion a porté sur le progrès du travail de la chambre des impôts, considérée comme l'une des principales unités de recettes de l'État. Le secrétaire général de la chambre des impôts a présenté un rapport détaillé sur les plans stratégiques de perception des recettes de l'État et les défis rencontrant le déroulement du travail au cours de la période passée.

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Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général de la chambre a précisé que la réunion avait examiné les dossiers de l'informatisation fiscale, a la tête desquels figure le projet de facture électronique, qui avait déjà franchi une étape importante avant le déclenchement de la guerre, soulignant la remise en état du système et la reprise accélérée du projet

La réunion a souligné la nécessité de mettre en oeuvre le système de facturation électronique en raison de son importance pour l'augmentation des revenus publics de l'État, ainsi que de son rôle pour renforcer les principes de transparence et d'intégrité dans toutes les transactions fiscales.