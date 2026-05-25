Sénégal: Malick Ndiaye annonce sa démission de son poste de président de l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a annoncé sur les réseaux sociaux, dimanche 24 mai 2026 en fin de journée, sa démission. Une décision prise « après une profonde réflexion » et « mûrie dans le silence », sans plus de précisions et moins de 48 heures après que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Le monde politique sénégalais connaît un nouveau remous, ce 24 mai 2026, avec la démission du président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, l'homme politique annonce quitter ses fonctions.

« Après une profonde réflexion, mûrie dans le silence, la responsabilité et le sens de l'État, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de Président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette décision procède d'un choix personnel, guidé avant tout par ma conception des institutions, de la responsabilité publique et de l'intérêt supérieur de la Nation », écrit ce proche d'Ousmane Sonko.

Une voie pour Ousmane Sonko ?

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La démission de Malick Ndiaye arrive moins de 48 heures après la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Vendredi 22 mai dans la soirée, le président de la République mettait fin aux fonctions du Premier ministre, avec lequel les relations étaient tendues. L'ensemble du gouvernement était ainsi limogé.

Cette démission prend des airs de réplique du camp d'Ousmane Sonko. Une réunion d'urgence du bureau de la chambre basse avait été convoquée plus tôt dans l'après-midi de ce 24 mai, indique notre correspondante à Dakar, Pauline Le Troquier. La démission de Malick Ndiaye laisse la possibilité à l'ex-Premier ministre Sonko de prendre sa place à la tête de l'hémicycle, où son parti, le Pastef est majoritaire. Ousmane Sonko devra d'abord regagner son siège de député décroché lors des dernières élections législatives de 2024.