Afrique: Appel à un investissement accru dans le capital humain au service du développement africain

Uíge ( — Le spécialiste des relations internationales et des sciences politiques, Ulisses Lufundisso, a plaidé ce lundi à Uíge pour la nécessité d'investir davantage dans le capital humain et l'innovation technologique afin de garantir le développement du continent africain.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP à l'occasion de la Journée de l'Afrique, qui se commémore le même jour, l'universitaire a déclaré que cette date revêt une importance historique et symbolique pour les Africains, représentant la lutte collective des peuples africains contre le colonialisme et toutes les formes de domination.

Il a également souligné que la Journée de l'Afrique est un moment propice à la réflexion des Africains sur le parcours historique du continent, les progrès accomplis et les défis qui subsistent pour bâtir une Afrique libre et développée.

« Cette célébration renforce le sentiment d'appartenance des Africains et encourage la coopération entre les États, promouvant une vision d'intégration, de mobilité et de solidarité entre les peuples africains », a-t-il affirmé.

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Concernant les défis auxquels est confronté le continent, le chercheur a pointé du doigt la pauvreté, le chômage des jeunes, la faiblesse des institutions, la dépendance excessive aux exportations de matières premières, la dette extérieure, les inégalités sociales et d'autres lacunes.

Il estime que ces défis, auxquels s'ajoutent les conséquences des conflits armés sur le développement du continent, freinent une croissance durable.

« Lorsqu'un pays vit dans une instabilité permanente, il devient difficile de consolider les politiques publiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire et du développement économique », a-t-il souligné.

S'agissant du rôle de la jeunesse, il a affirmé que les jeunes Africains constituent le plus grand atout stratégique du continent et a plaidé pour la création de davantage d'opportunités.

Il a également déclaré que les jeunes possèdent un potentiel suffisant pour mener des transformations profondes dans les domaines économique, politique et social.

Dans le contexte du leadership africain, Ulisses Fundisso a appelé à une gouvernance stratégique et visionnaire, engagée envers la nation et axée sur le bien-être de la population.

La Journée de l'Afrique est célébrée le 25 mai, une date qui vise à célébrer l'unité, la liberté, la diversité culturelle et les réalisations des peuples africains, ainsi qu'à encourager la réflexion sur les défis et les perspectives de développement du continent.

Cet événement commémore la création en cette date en 1963, de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue l'Union africaine.