Afrique: Un historien plaide pour des politiques de rétention des talents africains

Luena ( — L'historien Eloy Satchitomeno a plaidé, ce lundi à Luena, dans la province de Moxico, pour un investissement accru dans le système éducatif africain, afin de retenir les professionnels qualifiés capables de stimuler le développement du continent.

S'exprimant auprès de l'ANGOP à l'occasion de la Journée de l'Afrique, le 25 mai, l'universitaire a estimé que le continent est confronté à de sérieux défis liés à la stabilisation et à la rétention de ses talents.

Selon Eloy Satchitomeno, de nombreux jeunes Africains continuent de quitter leur pays en quête de meilleures conditions de vie, une situation qui, à son avis, exige davantage d'investissements dans l'éducation, la santé, les politiques de l'emploi et des salaires décents.

L'historien a également souligné la mauvaise gouvernance dans plusieurs pays africains comme l'un des facteurs contribuant à l'instabilité politique, à la faim, à la pauvreté, à la sécheresse et à l'analphabétisme, des réalités qui finissent par pousser les professionnels qualifiés à l'exode.

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Il s'est également inquiété du fait que l'Afrique, malgré ses abondantes ressources naturelles, soit encore victime d'une exploitation excessive de ses richesses par des pays étrangers.

« L'Afrique demeure dépendante de l'économie extérieure, ce qui compromet la souveraineté de ses peuples et la stabilité de sa jeunesse sur le continent », a-t-il averti.

Eloy Satchitomeno a également affirmé que les dirigeants africains ne devraient pas considérer la décolonisation comme un « acte philanthropique », soulignant que les anciens colonisateurs ne sont pas engagés en faveur du développement africain, une responsabilité qui incombe aux Africains eux-mêmes.

Il a toutefois salué la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), considérant cette initiative comme un facteur important pour stimuler la compétitivité, l'emploi, l'industrialisation, ainsi que le développement scientifique et technologique du continent.

La Journée de l'Afrique a été instituée en 1963 à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, par 32 pays indépendants, dans le cadre de la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), avec pour objectif de promouvoir l'unité, de défendre la souveraineté des États africains et d'éradiquer le colonialisme.