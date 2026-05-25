Afrique: Huíla appelle à une responsabilité collective dans la préservation du patrimoine historique africain

Lubango ( — La préservation du patrimoine historique et culturel africain, à travers la valorisation des traditions, des langues nationales et des coutumes, doit être une responsabilité collective, a déclaré ce lundi, le directeur du Bureau provincial de la Culture et du Tourisme de Huíla, Tiago Pinto.

M. Pinto s'exprimait dans le cadre des célébrations de la Journée de l'Afrique, qui se célèbre le même jour, lors d'un débat sur les enjeux de la préservation de l'identité culturelle africaine et le rôle de la jeunesse dans la valorisation du patrimoine historique et culturel du continent.

Le responsable a estimé que la préservation de l'identité culturelle africaine devait impliquer les familles, les écoles, les communautés et les institutions publiques afin de garantir la transmission des valeurs culturelles aux générations futures.

Il a souligné que de nombreux pays africains continuent de rencontrer des difficultés pour conserver leur patrimoine culturel, matériel et immatériel, une situation qui peut contribuer à la disparition progressive des traditions et de la mémoire collective des peuples.

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Tiago Pinto a également mis en garde contre la forte influence de la culture mondiale sur la jeunesse africaine, plaidant pour un investissement accru dans l'éducation culturelle et l'enseignement des langues nationales.

Selon lui, rapprocher les jeunes des communautés traditionnelles est fondamental pour leur permettre de mieux connaître les coutumes, les traditions et les expressions culturelles africaines.

Le directeur a également souligné le rôle des familles et des écoles dans la préservation de l'identité culturelle, estimant que l'éducation culturelle doit commencer au sein de la famille et être renforcée par le système éducatif.

À titre d'exemple d'actions menées à Huíla, il a cité les activités réalisées dans le cadre de la Journée internationale des musées, lors de laquelle des objets culturels ont été présentés dans les écoles de la localité d'Humpata.

D'après Tiago Pinto, cette initiative a permis à de nombreux élèves de découvrir des éléments de la culture traditionnelle et a suscité un plus grand intérêt pour l'apprentissage du patrimoine culturel africain.

Concernant la mondialisation, Tiago Pinto a reconnu qu'elle représente à la fois un défi et une opportunité pour la culture africaine.

Pour le directeur, il existe d'une part le risque de substituer des références extérieures aux valeurs culturelles africaines, mais d'autre part, les plateformes numériques peuvent contribuer à la diffusion de la culture africaine à travers la musique, le tourisme, la danse, le cinéma et les arts.

À Huíla, a-t-il ajouté, le secteur de la Culture et du Tourisme continue de promouvoir les festivals culturels, les rassemblements communautaires et les programmes valorisant les expressions traditionnelles, tout en encourageant les municipalités à faire revivre leurs coutumes et traditions.

Il a annoncé la création d'un site web dédié à la promotion culturelle et touristique de Huíla, afin de faire connaître les producteurs culturels locaux et de renforcer la reconnaissance du patrimoine culturel de la province.

Il a également suggéré d'investir davantage dans les industries culturelles et créatives, considérant que la culture doit être perçue non seulement comme un élément d'identité, mais aussi un instrument de développement économique, de création d'emplois et de promotion touristique.

Dans son message à la jeunesse africaine, il a appelé à la fierté des racines culturelles du continent et à la préservation du patrimoine historique et culturel africain, afin de protéger l'identité, la dignité et la souveraineté de ses peuples.

La Journée de l'Afrique est célébrée chaque année le 25 mai, en mémoire de la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), fondée en 1963 à Addis-Abeba, dans l'actuelle Éthiopie, et aujourd'hui appelée Union africaine (UA), une organisation créée pour promouvoir l'unité, la solidarité et le développement entre les pays africains.