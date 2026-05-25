Huambo (Ango) — L'analyste politique Pacheco Talocha a plaidé lundi pour une plus grande participation des jeunes aux processus de développement, à l'intégration régionale et à la construction d'une nouvelle Afrique, libérée de l'insécurité, des inégalités sociales et des difficultés économiques.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée de l'Afrique, qui se célèbre ce lundi (25 mai), il a affirmé que les jeunes devraient jouer un rôle actif dans la construction de l'avenir du continent grâce à la connaissance de l'histoire, une solide éducation et un engagement envers les processus d'intégration régionale et continentale.

Il a rappelé que l'Organisation de l'unité africaine (OUA) avait vu le jour en 1963 à Addis-Abeba (Éthiopie) avec la participation de 32 pays africains indépendants, dans un contexte de lutte contre le colonialisme, l'apartheid et l'occupation étrangère dans diverses régions du continent.

Il a expliqué que la création de l'organisation répondait à la nécessité de renforcer l'unité des nouveaux États africains indépendants, de défendre la souveraineté nationale et de soutenir les mouvements de libération africains.

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Il a rappelé que des dirigeants tels que Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié et Julius Nyerere ont été parmi les principaux artisans de l'unité africaine, plaidant pour une Afrique forte et intégrée, capable de résoudre ses propres problèmes.

Il a noté qu'en 2002, l'OUA a cédé la place à l'Union africaine (UA), créée pour renforcer l'intégration continentale et promouvoir la paix, la sécurité, le commerce et le développement durable entre les pays africains.

Selon l'analyste, malgré les progrès accomplis ces dernières décennies, le continent est toujours confronté à d'énormes difficultés en matière de sécurité, de souveraineté économique et de stabilité politique.

Il a expliqué que les limitations de la coordination régionale et continentale persistent en raison de la défense des intérêts particuliers de certains États et d'une préoccupation excessive pour les questions de souveraineté, facteurs qui entravent les réponses communes aux défis communs.

« Cette situation facilite la progression des programmes antidémocratiques, de l'extrémisme religieux et du fondamentalisme islamique, qui restent actifs dans diverses régions africaines et influencent, surtout, la jeunesse », a-t-il averti.

Pacheco Talocha a souligné trois facteurs principaux contribuant à l'insécurité sur le continent : les conflits politiques impliquant des groupes rebelles, l'extrémisme religieux et les difficultés sociales exacerbées par la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale.

Malgré cela, il a estimé que des progrès significatifs avaient été accomplis dans les domaines socio-économiques, grâce aux programmes et projets continentaux en cours.

Parmi les initiatives les plus marquantes, il a mis en avant les corridors de développement africains, notamment le corridor de Lobito, les corridors de Djibouti, du Kenya, de l'Ouganda et du Sahel, intégrés à un ensemble de 11 corridors stratégiques destinés à dynamiser le commerce, les transports et l'intégration économique africaine.

Il a insisté sur les progrès réalisés avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), considérée comme l'une des initiatives majeures de l'Union africaine pour accélérer la croissance économique et faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur le continent.

Pacheco Talocha a également cité les efforts africains visant à créer leurs propres institutions financières, à renégocier la dette extérieure et à bâtir une nouvelle architecture financière internationale capable de garantir un accès plus facile au crédit pour les pays africains.

Dans ce contexte, il a souligné le rôle de l'AUDA-NEPAD, l'organe technique de l'Union africaine chargé de la mise en oeuvre des programmes et projets continentaux dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrialisation, de la santé, de l'éducation, de l'innovation, de la bonne gouvernance et du renforcement institutionnel.

Il a ajouté que cette institution promeut des solutions africaines aux défis du continent, grâce à la coopération entre les gouvernements, les partenaires internationaux et les organisations de développement.

Il a mentionné que le président angolais, João Lourenço, préside le Comité directeur des chefs d'État et de gouvernement de l'AUDA-NEPAD depuis février dernier. Ce comité a pour mandat de promouvoir l'intégration régionale, d'accélérer le développement économique et social et de favoriser l'émergence de jeunes leaders.

Selon l'analyste, l'un des principaux obstacles à l'intégration africaine demeure le manque d'engagement de certains États membres, notamment en ce qui concerne le paiement des contributions aux organisations continentales, une situation qui fragilise la capacité opérationnelle des institutions africaines.

Il a donc plaidé pour une confiance accrue entre les pays africains et une intégration fondée sur des liens plus étroits entre les peuples.

« Le continent africain possède la population la plus jeune du monde. Par conséquent, ce segment de la population, véritable moteur de son développement, doit bénéficier de bases solides, connaître la véritable histoire de l'Afrique et participer activement à la construction de son avenir », a-t-il conclu.

Le 25 mai est considéré comme la Journée de l'Afrique car c'est à cette date, en 1963, que l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a été créée en Éthiopie, avec pour objectif de défendre et d'émanciper le continent africain.

En 1972, les Nations Unies (ONU) ont institué le 25 mai Journée de l'Afrique ou Journée de la libération de l'Afrique.

En 2002, l'OUA a été remplacée par l'Union africaine, mais la célébration de cette date a été maintenue.