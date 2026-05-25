Angola: Arrestation d'un chef d'exploitation aurifère à Dongo

Matala ( — Le commandement de la Police nationale de Matala, dans la province de Huíla, a arrêté dimanche l'un des principaux responsables de l'exploitation aurifère dans la municipalité voisine de Dongo, un déserteur des Forces armées angolaises (FAA).

Il s'agit d'un citoyen angolais, identifié comme Domingos Henriques João « Avex », accusé de possession illégale d'arme à feu, d'extorsion, d'association de malfaiteurs et d'exploitation illégale de ressources minérales, un réseau connu sous le nom de « placas ».

Outre les mineurs eux-mêmes, un système d'extorsion s'est développé dans la région, orchestré par des « placas » dirigées par des sociétés de protection armées et illégales. Ces « placas » obligeaient les mineurs à payer des « tributs », Avex étant le chef de la principale organisation criminelle.

Dans une déclaration faite ce lundi à l'ANGOP, le commissaire Divaldo Martins, commandant provincial de la Police nationale, a indiqué que cette arrestation fait suite à celle, la semaine dernière, de Yamunene, chanteur renommé de Matala, également soupçonné d'association de malfaiteurs, de possession illégale d'armes à feu et d'implication dans l'exploitation minière illégale.

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Selon le commissaire, Avex est un ancien membre des forces armées et de la Police nationale. Il dirigeait un groupe criminel de plus de quarante membres opérant principalement dans la région de Liapupa, dans la municipalité de Dongo, une zone d'orpaillage illégal.

Il a expliqué que l'arrestation a été effectuée par le commandement municipal de Matala dans le cadre de l'opération Quebra-Mola.

Le 2 de ce mois, la police a annoncé la fermeture des exploitations aurifères dans la municipalité de Dongo, après un assaut final qui a permis d'expulser les 200 derniers mineurs.

L'opération a mobilisé 100 agents de la Police d'Intervention Rapide (PIR) et un nombre égal d'agents répartis entre le Service d'Investigation Criminelle (SIC), le Service de l'Immigration et des Étrangers (SME) et le Département des Enquêtes et des Infractions Criminelles (DIIP).

L'opération visait à démanteler les zones d'exploitation minière illégale à Dongo, plus particulièrement dans les villages de Liapupa et Kahali.

La province de Huíla est un important centre minier en Angola, avec plus de 185 concessions actives. Elle se distingue par l'exploitation de roches ornementales (granite, calcaire), d'or (Jamba, Chipindo), de fer (Cassinga) et la prospection de niobium à Quilengues.

Actuellement, 54 % des 225 titres miniers de la province sont uniquement en phase de prospection, ce qui limite la conversion du potentiel géologique en production effective et a un impact négatif sur les recettes fiscales et la création d'emplois.