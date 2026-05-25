Afrique: CAN U17 - Les Lionceaux du Sénégal en demi-finale et défieront le Maroc

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) du Sénégal s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie en dominant le Mali par 4 tirs au but à 2, en quart de finale, dimanche à Rabat.

Les Lionceaux du Sénégal affronteront ceux du Maroc en demi-finale.

Le Sénégal a ouvert le score sur penalty à la 18e minute grâce à Souleymane Faye, qui inscrit ainsi son deuxième but dans le tournoi.

Les joueurs de Lamine Sané ont été réduits à dix à la 37e minute après l'expulsion de Cheikh Thior.

Les Maliens ont réussi à égaliser à la 90e minute grâce à une sublime volée de Djigui Koita.

Après un temps réglementaire âprement disputé, les deux équipes se sont départagées lors de la séance des tirs au but.

Les Sénégalais se sont finalement imposés par 4 tirs au but à 2.

L'autre demi-finale devrait opposée la Tanzanie au vainqueur du quart de finale entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte prévu à 19h GMT.