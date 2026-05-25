Sénégal: Sédhiou - L'oignon local surpasse l'oignon importé au marché central

Sédhiou — Le marché central de Sédhiou (sud) est bien approvisionné, cette année, en oignon local par rapport à l'oignon importé à quelques jours de la Tabaski, a-t-on appris de Ibrahima Ngom, chef du service régional du commerce.

"Cette situation contraste avec celle des années précédentes, où l'oignon importée occupait l'essentiel du marché central au détriment de l'oignon local", a dit à l'APS, Ibrahima Ngom, chef du service régional du commerce.

"Les fortes quantités d'oignon local disponibles cette saison sur le marché traduisent une amélioration notable de la production maraîchère nationale ainsi que des circuits d'approvisionnement", a-t-il ajouté.

Pour lui, cette évolution constitue un signal encourageant aussi bien pour l'économie locale que pour la souveraineté alimentaire du Sénégal.

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"Les quantités présentes sur le marché proviennent majoritairement de la zone des Niayes, de la région de Sédhiou et d'autres localités du pays", a-t-il indiqué, soulignant que ce renversement est "très encourageant".

Selon M. Ngom l'essor de l'oignon local illustre également la capacité du Sénégal à valoriser sa propre production agricole et à réduire progressivement sa dépendance aux importations.

Le commissaire aux enquêtes économiques s'est voulu rassurant quant à l'approvisionnement global du marché local à l'approche de la Tabaski.

"La production actuelle peut largement couvrir les besoins liés à la fête, aussi bien pour l'oignon local que pour la pomme de terre. Les stocks disponibles sont suffisants pour satisfaire la demande des populations", a-t-il assuré.

"Les quantités actuelles permettent non seulement de couvrir les besoins de la fête, mais également d'assurer la consommation courante après la fête musulmane", a-t-il ajouté.

Au marché central de Sédhiou, les commerçants interrogés affirment qu'aucune hausse majeure des prix n'a été enregistrée jusqu'ici.

Le sac d'oignons est vendu autour de 6.000 francs CFA, soit entre 300 et 350 francs CFA le kilogramme, tandis que le sac de pommes de terre coûte environ 11.000 francs CFA, pour un prix oscillant entre 400 et 450 francs CFA, le kilogramme.

Les acteurs du commerce attribuent cette stabilité à l'augmentation progressive des approvisionnements et à la bonne organisation des opérateurs économiques de la région, soucieux de permettre aux populations de passer la fête dans de meilleures conditions.

Le chef du service régional du commerce a également relevé une amélioration des techniques de production et de conservation des récoltes, réduisant considérablement les pertes post-récolte et les difficultés de stockage autrefois observées.

"Aujourd'hui, la conservation ne pose presque plus de problème grâce aux progrès réalisés dans les méthodes de production et de stockage. La production locale satisfait de plus en plus la demande, tout en répondant aux exigences de qualité des consommateurs", a-t-il fait observer.

Au marché central de Sédhiou, consommateurs et commerçants saluent unanimement la qualité de l'oignon local. Plusieurs vendeurs estiment que cette dynamique contribue à renforcer la confiance envers les produits cultivés au Sénégal.

Selon Ibrahima Ngom, cette présence accrue de l'oignon local illustre bien les efforts consentis par les producteurs nationaux et les autorités pour promouvoir une agriculture capable de répondre durablement aux besoins des populations, particulièrement en période de forte consommation.