Sénégal: Plus de 400 journalistes et techniciens des médias accrédités pour la couverture du pèlerinage marial

24 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Popenguine (Mbour) — Plus de 400 journalistes et techniciens des médias venus du Sénégal, de la sous-région et d'autres pays étrangers, ont été accrédités pour la couverture médiatique de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, a-t-on appris de Maty Edwige Ntab, membre de la commission communication du comité d'organisation.

"La 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine a enregistré plus de 400 journalistes et techniciens accrédités venus du Sénégal, de la sous-région et d'autres pays étrangers", a-t-elle dit lors d'un entretien avec l'APS.

Mme Ntab a salué l'intérêt croissant des médias internationaux pour ce rendez-vous religieux vieux de 138 ans.

"Le pèlerinage marial de Popenguine s'internationalise. Cette année encore, nous avons enregistré l'arrivée d' organes de presse américains et russes qui s'intéressent à cet événement", a-t-elle dit, signalant également la présence de médias français, turcs et chinois.

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Installé grâce à l'appui de la Sonatel, l'espace presse met à la disposition des professionnels des médias des équipements techniques et une connexion internet destinés à faciliter le traitement et la transmission des contenus médiatiques produits sur le terrain.

"Des machines ont été installées pour faciliter le travail des journalistes et techniciens des médias", a-t-elle précisé.

Maty Edwige Ntab dit par ailleurs avoir relevé un regain de mobilisation médiatique cette année par rapport à l'édition précédente marquée par une affluence moindre en raison de la concomitance avec la Tabaski.

"Cette année, la presse est revenue massivement. Avec la digitalisation de la couverture médiatique, nous voyons également de plus en plus de médias web, s'accréditer pour permettre aux pèlerins de suivre l'événement en live", a-t-elle encore salué.

Lire l'article original sur APS.

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