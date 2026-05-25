Sénégal: Spoliation foncière - Le cinéaste Joseph Gaï Ramaka lance un cri de coeur sur le sort du chanteur El Hadji Ndiaye

Dakar — Le cinéaste sénégalais Joseph Gaï Ramaka a lancé un cri de coeur pour sauver le patrimoine foncier du chanteur El Hadji Ndiaye, qu'il dit victime de spoliation foncière depuis plusieurs années.

"On va projeter un film d'un frère à moi, El Hadji Ndiaye. Il devait venir et ce film devait être la surprise. Il se bat depuis cinq ans parce qu'on l'a spolié de ses terres", a déclaré vendredi Joseph Gaï Ramaka, lors de la projection d'un film portrait consacré à cet artiste majeur de la scène musicale sénégalaise.

Le réalisateur a expliqué que ce pionnier du folk sénégalais disposait d'un vaste champ agricole à Nguékhokh où il cultivait des patates et des pommes de terre. Au milieu de cet espace, l'artiste avait aménagé une scène destinée aux prestations musicales et aux rencontres culturelles, dans un cadre baptisé "Champ contre chant".

Selon Joseph Gaï Ramaka, ce patrimoine foncier aurait été perdu à la suite d'un contentieux financier estimé à douze millions de francs CFA. "Pour une dette de douze millions francs CFA, on lui a repris ses terres estimés à (600 millions). Cela fait quatre à cinq ans qu'il ne sort plus", a-t-il regretté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour rendre hommage à cette figure emblématique de la musique sénégalaise, le cinéaste a projeté "El Hadji Ndiaye", un court métrage en noir et blanc retraçant le parcours de l'artiste, connu notamment pour sa chanson devenue populaire : "Bonjour, comment ça va et comment va la santé ?".

Auteur-compositeur, guitariste et chanteur engagé, El Hadji Ndiaye est considéré comme l'une des figures de l'afro-folk sénégalais. À travers ses textes en wolof et en français, il a longtemps porté des thématiques liées à la justice sociale, à la dignité humaine et aux réalités quotidiennes des populations sénégalaises.

Révélé à la fin des années 1980 avec l'album "Wete", il a signé plusieurs oeuvres marquantes telles que Yoon Wi, Thiaroye et Xel, ce dernier lui ayant valu en France une distinction de l'Académie Charles Cros en 2002.

Le chanteur a également eu une carrière d'acteur et a collaboré avec le réalisateur sénégalais Ousmane Sembène dans des films comme Camp de Thiaroye et Guelwaar.

Joseph Gaï Ramaka a par ailleurs rappelé qu'El Hadji Ndiaye avait participé à la composition de la bande originale de son film Karmaï Gaï.