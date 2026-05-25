Afrique: L'Angola participe au 10e Symposium international de réanimation néonatale

Luanda — L'Angola participe, à partir de cette semaine, au 10ᵉ Symposium international de réanimation néonatale, organisé par la Société brésilienne de pédiatrie, à Foz do Iguaçu, au Brésil, dans le but de renforcer la coopération scientifique et médicale entre les deux pays.

Un communiqué de presse du ministère de la Santé (MINSA), parvenu ce lundi à l'Angop, indique que cette mission technico-scientifique est considérée comme stratégique pour le renforcement des soins néonatals, la formation spécialisée et la coopération internationale en matière de santé.

La participation de l'Angola s'inscrit dans le cadre du Programme de réanimation néonatale mis en oeuvre dans le pays depuis 2025, dans le cadre de la coopération technique Angola-Brésil, l'initiative ayant déjà permis de former des dizaines de professionnels angolais aux techniques avancées de soins néonatals.

Ce symposium est l'un des forums scientifiques les plus importants en pédiatrie latino-américaine.

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Il réunit des spécialistes du Brésil, d'Australie, des États-Unis et du Canada, ainsi que des médecins, des chercheurs et des professionnels de santé oeuvrant à la réduction de la mortalité néonatale et à l'amélioration des soins aux nouveau-nés.

Lors de cette rencontre, les professionnels angolais auront accès aux nouvelles recommandations internationales du Programme brésilien de réanimation néonatale pour le cycle 2026-2030, conformes aux recommandations du Comité international de réanimation néonatale (ILCOR).

Le programme scientifique comprend des conférences sur la ventilation néonatale, les innovations technologiques en salle d'accouchement, la surveillance cardiaque, la stabilisation post-réanimation, les dilemmes éthiques et les mises à jour des protocoles internationaux d'urgence néonatale.

Dans le communiqué de presse, la ministre angolaise de la Santé déclare que cette mission représente « une nouvelle étape dans le renforcement de la qualité des soins néonatals et témoigne de l'engagement du gouvernement à valoriser le capital humain dans le domaine de la santé ».

La gouvernante a également souligné que « la formation professionnelle continue et la coopération scientifique internationale sont essentielles pour garantir des services de santé plus sûrs et plus humains, capables de relever le défi de la mortalité néonatale dans le pays ».

Parallèlement au symposium, des ateliers spécialisés, des réunions institutionnelles, des visites techniques et des activités de consolidation scientifique seront organisés entre des spécialistes brésiliens et des équipes médicales angolaises.

La délégation angolaise déjà présente au Brésil comprend des médecins et des infirmiers de différents hôpitaux du pays, notamment les hôpitaux Azancot de Menezes, Bispo Emílio de Carvalho, Hôpital Général de Benguela, Hôpital Central de Huambo, David Bernardino, la maternité Lucrécia Paim, entre autres.