Sénégal: Coupe du pays- L'UGB SC crée l'exploit et décroche son premier sacre face à Diambars

L'Université Gaston Berger Sporting Club de Saint-Louis s'est imposé face à Diambars, ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor, à l'issue des tirs au but (0-0, 3tab1) en finale de la Coupe du Sénégal. Au terme d'une rencontre terne avec très peu d'occasions, les Saint-Louisiens ont réalisé un retentissant exploit en décrochant, pour la toute première fois de leur histoire, le prestigieux trophée national.

Les protégés de Serigne Diouck ont tenu en échec les « Académiciens » de Saly durant les 90 minutes du temps réglementaires, avant de les écœurer encore lors des prolongations. C'est lors de la séance fatidique des tirs au but que les « Bleu et blanc », plus adroits dans cet exercice, ont pris le dessus grâce à leur éblouissant portier Samba Sangaré.

Grosse sensation de cette édition de la Coupe du Sénégal, Ugb Sc qui évolue en National 1 a tour à tour sorti le tenant du titre, Génération Foot, en huitième de finale, avant de se débarrasser de l'Us Gorée en quart et de barrer la route de la finale à la Casa-Sports de Ziguinchor. Cette victoire finale, contre toute attente, devant Diambars (Ligue 2) témoigne de l'ambition et la détermination du club universitaire.

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En lever de rideau de la finale sénior, les Aigles de la Médina ont remporté la Coupe du Sénégal Féminine 2026 pour la troisième fois consécutive, en s'imposant 2-0 face à l'As Bambey. Maty Cissokho a ouvert le score à la 12ᵉ minute, avant d'être imitée quelques instants après par Awa Kassé (45').