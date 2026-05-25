Afrique: Le Premier ministre Abiy adresse ses meilleurs voeux à l'occasion de la Journée du continent

25 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux à l'occasion de la Journée de l'Afrique, appelant à une plus grande unité continentale et à un engagement renouvelé en faveur d'un progrès fondé sur l'action.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré : « Bonne Journée de l'Afrique à tous nos frères et sœurs africains. »

Le chef du gouvernement est revenu sur le rassemblement historique qui s'est tenu il y a 63 ans à Addis-Abeba, où les dirigeants africains ont imaginé un continent libre et uni.

« Aujourd'hui, en tant que fière siège de l'Union africaine, l'Éthiopie se tient aux côtés de chaque nation africaine dans ce même esprit d'unité », a déclaré Abiy.

Il a en outre exhorté les nations africaines à passer « des paroles aux actes, des promesses au progrès », soulignant que la plus grande force de l'Afrique a toujours été son peuple.

« Ensemble, nous nous élevons », a déclaré le Premier ministre dans son message à l'occasion de la Journée de l'Afrique.

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