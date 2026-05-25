Ile Maurice: Double distinction pour le Mauritius Prison Service

Le Mauritius Prison Service a marqué l'histoire du service public en décrochant deux prestigieux Gold Awards aux Public Service Excellence Awards 2023 & 2025 dans la catégorie Disciplined Forces. Une consécration nationale qui récompense deux projets majeurs ayant profondément transformé le fonctionnement des prisons : le système numérique E-Prison et l'initiative durable Waste Nothing to Gain Everything.

Le premier Gold Award, obtenu en 2023, a été attribué au projet E-Prison, une plateforme numérique intégrée développée dans le cadre d'une collaboration gouvernementale entre Maurice et l'Inde. Ce système intelligent regroupe 33 modules de gestion carcérale et a permis la modernisation complète des 12 établissements pénitentiaires du pays, y compris Rodrigues.

Grâce à cette transformation numérique, les anciens registres manuels, les machines à écrire et les dossiers papier ont laissé place à un système centralisé accessible en temps réel. Le projet a également amélioré la coordination avec la police, la justice et les services sociaux. Pendant la pandémie de Covid-19, E-Prison a joué un rôle crucial en permettant les visites familiales virtuelles ainsi que les audiences judiciaires à distance, garantissant la continuité des services tout en protégeant les droits des détenus.

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Le deuxième Gold Award, remporté en 2025, vient saluer l'initiative Waste Nothing to Gain Everything, un ambitieux modèle d'économie circulaire axé sur la réhabilitation et l'autosuffisance alimentaire. Au coeur du projet figure un vaste programme d'élevage de volailles à la prison de Petit Verger, comprenant quatre poulaillers pouvant accueillir près de 8 000 poulets.

Ce programme permet non seulement de réduire la dépendance aux fournisseurs externes, mais aussi d'offrir aux détenus une véritable formation professionnelle en élevage avicole. Les participants acquièrent des compétences pratiques, perçoivent des revenus à travers le Prison Earnings Scheme et se préparent à une éventuelle réinsertion dans le secteur agroalimentaire après leur libération.

L'initiative a également été réalisée principalement avec les ressources internes du service pénitentiaire, mobilisant agents pénitentiaires, détenus et unités techniques, sans recours massif à des contractuels externes.

À travers ces deux projets, le Mauritius Prison Service démontre sa volonté de bâtir un système carcéral moderne, durable et centré sur la réhabilitation humaine, tout en devenant une référence régionale en matière d'innovation institutionnelle.