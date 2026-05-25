Ile Maurice: Khushal Lobine dénonce la hausse du taux directeur

Dans une publication sur sa page Facebook, Khushal Lobine réagit à la récente décision de la «Monetary Policy Committee» d'augmenter le taux directeur de la Banque de Maurice à 4,75%.

Il estime que cette hausse pénalise les ménages et les entreprises locales, et plaide pour un maintien du taux inchangé. Selon lui, l'inflation actuelle serait davantage liée à des facteurs externes -- notamment les coûts de l'énergie et les tensions géopolitiques -- qu'à une surchauffe de la demande interne.

Il souligne également que plusieurs grandes banques centrales internationales ont adopté une approche prudente en matière de politique monétaire.