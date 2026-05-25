Ile Maurice: Les libertés

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.
Ta liberté ne signifie jamais
tout à fait la mienne,
et la mienne ne rejoint pas toujours
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la tienne,
elles se frôlent parfois,
se contredisent souvent,
se croisent sans se comprendre
pleinement
Il y a la liberté de porter
sans trembler sous le regard,
et celle d'ôter sans avoir
à se justifier trop tard,
la liberté de croire sans se plier
à l'habitude,
et celle de douter sans demander
d'indulgence à la certitude.
Il y a la liberté d'essayer tous
les chemins proposés,
et celle de s'arrêter devant ses propres
limites tracées,
la liberté d'avancer malgré la rumeur,
malgré la peur,
et celle de se taire pour écouter
battre son cœur.
Nous oublions trop souvent la liberté
de la différence,
nous cherchons la liberté
dans la ressemblance,
dans les visages familiers qui nous
apaisent en silence,
dans les phrases répétées
qui rassurent nos absences.
Nous marchons côte à côte avec
ceux qui nous reflètent,
heureux de reconnaître nos gestes
dans leurs gestes,
sans toujours voir que la liberté
la plus honnête
se tient peut-être ailleurs,
dans ce qui nous conteste.
Mais la liberté véritable n'est-elle pas
plus vaste encore,
plus nue, plus fragile, plus difficile
à nommer d'abord,
dans ce qui nous déplace et lentement
nous transforme,
dans ce qui nous échappe et refuse
toute forme ?
Peut-être la liberté n'est-elle, au fond,
qu'une respiration secrète
qui persiste malgré le bruit,
malgré l'époque inquiète,
une braise silencieuse
que chacun protège en lui
pour rester ouvert au monde
sans se perdre dans la nuit.
Bio
Aswin Lutchanah
Trouvant le réconfort en jouant avec les mots, faisant danser sa plume sur le papier à l'ancienne, il présente ici le poème qui lui a valu le titre de lauréat du 15e Concours jeune printemps 2026 multilingue sur le thème «Les libertés» du Printemps des poètes-Luxembourg.