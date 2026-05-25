Ile Maurice: Les libertés

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Ta liberté ne signifie jamais

tout à fait la mienne,

et la mienne ne rejoint pas toujours

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la tienne,

elles se frôlent parfois,

se contredisent souvent,

se croisent sans se comprendre

pleinement

Il y a la liberté de porter

sans trembler sous le regard,

et celle d'ôter sans avoir

à se justifier trop tard,

la liberté de croire sans se plier

à l'habitude,

et celle de douter sans demander

d'indulgence à la certitude.

Il y a la liberté d'essayer tous

les chemins proposés,

et celle de s'arrêter devant ses propres

limites tracées,

la liberté d'avancer malgré la rumeur,

malgré la peur,

et celle de se taire pour écouter

battre son cœur.

Nous oublions trop souvent la liberté

de la différence,

nous cherchons la liberté

dans la ressemblance,

dans les visages familiers qui nous

apaisent en silence,

dans les phrases répétées

qui rassurent nos absences.

Nous marchons côte à côte avec

ceux qui nous reflètent,

heureux de reconnaître nos gestes

dans leurs gestes,

sans toujours voir que la liberté

la plus honnête

se tient peut-être ailleurs,

dans ce qui nous conteste.

Mais la liberté véritable n'est-elle pas

plus vaste encore,

plus nue, plus fragile, plus difficile

à nommer d'abord,

dans ce qui nous déplace et lentement

nous transforme,

dans ce qui nous échappe et refuse

toute forme ?

Peut-être la liberté n'est-elle, au fond,

qu'une respiration secrète

qui persiste malgré le bruit,

malgré l'époque inquiète,

une braise silencieuse

que chacun protège en lui

pour rester ouvert au monde

sans se perdre dans la nuit.

Bio

Aswin Lutchanah

Trouvant le réconfort en jouant avec les mots, faisant danser sa plume sur le papier à l'ancienne, il présente ici le poème qui lui a valu le titre de lauréat du 15e Concours jeune printemps 2026 multilingue sur le thème «Les libertés» du Printemps des poètes-Luxembourg.