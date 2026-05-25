Ile Maurice: Le messager de la guerre

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, « l'express » souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.
Il ne faut qu'une seule personne pour
déclencher une guerre,
Mais il ne suffit pas que d'un homme
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pour l'arrêter
Qui a créé la guerre ?
Pour quelle raison ?
Et à qui la faute ?
Et qui donne les commandes ?
On en a eu deux durant le 20ᵉ siècle
Détruire pour reconstruire, mais en
faisant des profits
On a eu le prix Nobel de la paix,
Mais aussi le prix noble de l'armurerie
Des montagnes d'argent, pour les armes
mais pas les pauvres
Des rivières d'argent pour le nucléaire
mais pas pour la médecine
Des univers d'argent pour découvrir
d'autres terres, mais pas pour
la planète terre
Compétition sur les bombes mais pas
pour l'humanisme
Ce messager est un homme minutieux
et déterminé
Avoir affaire à lui, c'est avoir affaire
à Satan
Cet agent du chaos ne rêve que de voir
le monde brûlé
Entraîné par les ténèbres,
l'abysse fut son ring
Plus profond que l'enfer, son
environnement n'est que mort et sang
Il a été engagé par les maîtres du monde
Des êtres cravatés, possédés, entourés
et prêts à tout contrôler
Grand fan d'Hitler,
Il est surtout très charismatique,
Fière allure,
Beau parleur,
Manipulateur et destructeur
L'élimination des faibles, pour rendre fort
les puissants
Son grand Joker, la politique !
Et sa plus grande frayeur, le Karma
Ses yeux, celés de Lucifer
Son jeu préféré, la manipulation de masse
Son grand partenaire, les médias
Et son meilleur ami, l'illusion
Et le dessert ? La mort
Et son message, c'est la guerre...