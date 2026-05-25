Ile Maurice: Le messager de la guerre

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, « l'express » souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Il ne faut qu'une seule personne pour

déclencher une guerre,

Mais il ne suffit pas que d'un homme

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

pour l'arrêter

Qui a créé la guerre ?

Pour quelle raison ?

Et à qui la faute ?

Et qui donne les commandes ?

On en a eu deux durant le 20ᵉ siècle

Détruire pour reconstruire, mais en

faisant des profits

On a eu le prix Nobel de la paix,

Mais aussi le prix noble de l'armurerie

Des montagnes d'argent, pour les armes

mais pas les pauvres

Des rivières d'argent pour le nucléaire

mais pas pour la médecine

Des univers d'argent pour découvrir

d'autres terres, mais pas pour

la planète terre

Compétition sur les bombes mais pas

pour l'humanisme

Ce messager est un homme minutieux

et déterminé

Avoir affaire à lui, c'est avoir affaire

à Satan

Cet agent du chaos ne rêve que de voir

le monde brûlé

Entraîné par les ténèbres,

l'abysse fut son ring

Plus profond que l'enfer, son

environnement n'est que mort et sang

Il a été engagé par les maîtres du monde

Des êtres cravatés, possédés, entourés

et prêts à tout contrôler

Grand fan d'Hitler,

Il est surtout très charismatique,

Fière allure,

Beau parleur,

Manipulateur et destructeur

L'élimination des faibles, pour rendre fort

les puissants

Son grand Joker, la politique !

Et sa plus grande frayeur, le Karma

Ses yeux, celés de Lucifer

Son jeu préféré, la manipulation de masse

Son grand partenaire, les médias

Et son meilleur ami, l'illusion

Et le dessert ? La mort

Et son message, c'est la guerre...