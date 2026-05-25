Ile Maurice: «PepCity 2026» - Blakkayo a envoûté le public

Le Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), à Pailles, a vibré samedi soir au rythme de Blakkayo. Organisé par Pepsi Mauritius et Paradize Burning, le concert a réuni des milliers de spectateurs venus assister à l'une des productions musicales les plus attendues de l'année.

Dès 18 heures, les portes de la salle se sont ouvertes dans une ambiance déjà électrique. Dans les gradins, le public a progressivement pris place tandis que les premières notes musicales résonnaient dans l'enceinte du SVICC. À la régie sonore, Dominique Rave et Kooshal Dwarka peaufinaient les derniers réglages. Écrans géants, jeux de lumière, projections visuelles signées AVS : tout était en place pour une soirée annoncée comme spectaculaire.

Au fil des minutes, la salle s'est remplie peu à peu. Jeunes, familles, groupes d'amis et fidèles de l'artiste ont convergé vers le centre de convention. Les discussions se sont brusquement arrêtées lorsque les lumières se sont éteintes. Blakkayo a alors fait son entrée sur scène sur l'introduction du titre « Solo ». Une arrivée accueillie par une longue ovation. Pendant plus de deux heures, l'artiste a livré une prestation intense, alternant morceaux engagés et titres populaires repris en choeur par le public.

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Sur scène, Blakkayo n'était pas seul. Le chanteur était entouré de danseurs issus des milieux urbain et classique, apportant une dimension visuelle supplémentaire au spectacle. Les tableaux artistiques se sont enchaînés avec fluidité dans une mise en scène soigneusement travaillée.

Fidèle à son identité artistique, Blakkayo a également profité de cette soirée pour aborder plusieurs thématiques sociales présentes dans son répertoire depuis le début de sa carrière. L'addiction, les ravages de la drogue et certaines réalités sociales mauriciennes ont occupé une place importante dans le concert. Des messages accueillis avec émotion par une partie du public.

La soirée a également été marquée par la participation de plusieurs artistes mauriciens venus partager la scène avec lui. Tian Corentin, Murvin Clélie, Yohan André, Sayaa, Wendiva, Kaz Bad et Bruno Raya figuraient parmi les invités de cette grande production musicale. Chaque intervention a déclenché applaudissements et réactions enthousiastes dans la salle.

L'un des points les plus remarqués de la soirée reste toutefois la qualité technique du concert. Le son, précis et immersif, a été salué par de nombreux spectateurs. Les jeux de lumière et la direction artistique ont également contribué à donner au spectacle une dimension internationale.

En coulisses, l'organisation orchestrée par Vincent Chowrimootoo, head of customer experience chez Quality Beverages Limited, et Brian Veerapin de Paradize Burning, semble avoir porté ses fruits. Les transitions se sont enchaînées sans temps mort et la régie a maintenu un rythme constant tout au long de la soirée.

Dans la dernière partie du concert, l'ambiance a atteint son apogée lorsque Blakkayo a interprété plusieurs de ses titres phares, notamment «Laparans» et «Met Li Down». Debout, le public chantait à l'unisson avec l'artiste dans une atmosphère de communion rarement observée lors des grands rendez-vous musicaux locaux.

À la sortie du SVICC, les commentaires convergeaient : beaucoup parlaient déjà d'un concert marquant pour la scène musicale mauricienne. Une soirée où performance artistique, qualité technique et ferveur populaire se sont rejointes dans un même élan.