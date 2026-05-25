Ile Maurice: Fin du bail accordé à Hémisphère de l'Est

Le dimanche 17 mai 2026, une soirée ordinaire à Camp-Thorel a dégénéré en violences à la suite d'une dispute concernant l'utilisation d'un parcours de santé du village pour la pratique du quad. Ce qui avait commencé comme une altercation verbale entre des habitants et un groupe venu de Rose-Hill utilisant des quads a rapidement dégénéré en un affrontement chaotique et dangereux. Une personne a été blessée, des véhicules ont été incendiés et plusieurs individus ont été arrêtés par la police.

La confrontation a éclaté lorsque des habitants se sont opposés à la circulation de quads sur le terrain du centre de santé communautaire, un espace non destiné à ce type d'activité. Selon des témoins, la dispute a rapidement dégénéré : les voix se sont élevées et, en quelques minutes, la situation a basculé en bagarre. Au cours de l'affrontement, un habitant de 47 ans a été blessé à la tête et à la main et a dû recevoir des soins. Au moins un coup de feu aurait été tiré en l'air par un membre du groupe venu de Rose-Hill, ce qui a accentué la peur et les tensions parmi les personnes présentes.

Alors que les affrontements s'intensifiaient, une foule hostile s'est rassemblée et a encerclé le groupe venu de Rose-Hill. Face à cet encerclement, les membres du groupe ont pris la fuite à travers les bois environnants. Après leur départ, la foule a incendié un véhicule et un quad. L'ampleur des incidents a nécessité un important déploiement des forces de l'ordre, avec l'intervention de la SSU et de la SMF pour rétablir le calme.

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Lundi dernier, la CID de Moka a arrêté quatre personnes en lien avec les violences survenues dimanche. Il s'agit de Noorani Hajee Jamalsah, 49 ans, homme d'affaires et exploitant du bail Hémisphère de l'Est, de Gael Rydley Jullien Noel Bernard, 23 ans, de Krishna Rajen Luchmedu, 49 ans, et de Windsley Gerard Celeste, 44 ans. Les suspects ont été placés en cellule policière après que la CID s'est opposée à leur remise en liberté. Une vingtaine d'autres personnes devraient être interrogées dans le cadre de l'enquête en cours sur les agressions et les incendies criminels.

Résiliation du bail détenu par Hémisphère de l'Est

Par ailleurs, le ministère de l'Agroindustrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche a résilié le bail détenu par la société Hémisphère de l'Est.

Un communiqué du ministère indique que cette société s'était vu octroyer un bail de chasse, de pêche et d'écotourisme portant sur 178,68 hectares de terres réparties entre Desenne & Valton, Rochery, Le Clerc et Gallanty, du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2029. Ce bail avait été accordé à la société Hémisphère de l'Est, représentée par Kher Kavish Luchmeeparsad et Mukesh Rughoobur.

Selon les services forestiers, la société a enfreint plusieurs dispositions de la loi relative aux baux de chasse et de pêche, ainsi que plusieurs clauses du contrat. En conséquence, les services forestiers lui ont notifié la résiliation du bail le 23 mai 2026, en se fondant sur la clause 9 du contrat. Le ministère a confirmé que le bail serait résilié 48 heures après réception de cette notification, mettant ainsi fin aux droits de la société sur ces terres.

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a également confirmé cette résiliation, affirmant que «cette personne (Kher Kavish Luchmeeparsad) a obtenu ce bail dans des conditions très douteuses. Finalement, les services forestiers lui ont notifié la résiliation du bail pour de multiples manquements ; elle a violé plusieurs clauses de ce bail».

Cet incident soulève plusieurs questions restées sans réponse : qu'est-ce qui a précisément déclenché le passage rapide de la dispute à la violence ? Qui a tiré le coup de feu ? Combien de personnes ont participé à l'incendie criminel et qui a organisé l'attaque des véhicules ? Les réponses seront essentielles pour établir les responsabilités pénales et prendre des mesures afin d'éviter que cela ne se reproduise. Affaire à suivre...