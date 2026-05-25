Sénégal: 138e pèlerinage marial de Popenguine - Près de 24.000 marcheurs attendus (Abbé)

Près de 24.000 marcheurs sont attendus sur les différents axes menant à Popenguine dans le cadre de la 138e édition du pèlerinage Marial, a annoncé, samedi, le président du comité d'organisation, l'abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf.

"Les marcheurs sont estimés à près de 24.000. Bien sûr, il y a toujours des marcheurs parallèles qui ne sont pas recensés dans les rangs officiels", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

Le religieux a indiqué que les premières célébrations ont déjà démarré dans les foyers de marche, où plusieurs jeunes pèlerins ont participé à la messe pré-dominicale avant d'entamer leur progression vers la cité mariale.

"Cette édition a déjà commencé aujourd'hui (samedi) avec la messe de 18 heures, la messe pré-dominicale de la Pentecôte, marquant l'ouverture officielle du pèlerinage", a dit l'abbé Diouf.

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"Dans les différents foyers de marche, les jeunes pèlerins ont entamé des temps de prière et de célébration en attendant de prendre la route, dimanche à l'aube, en direction de Popenguine", a encore souligné le responsable spirituel.

L'abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf a assuré que les dispositifs d'accueil, d'encadrement et de sécurité sont entièrement finalisés pour recevoir les fidèles.

Pour prévenir l'affluence attendue, les organisateurs ont procédé à l'extension des espaces d'accueil du nouveau sanctuaire, avec l'installation de pagodes, de tentes et de structures destinées aux pèlerins ainsi qu'aux autorités religieuses et administratives.

"Chaque année, les pèlerins sont de plus en plus nombreux et les espaces habituels ne suffisent plus", a souligné le responsable religieux.

Sur le volet sécuritaire, le président du comité d'organisation a signalé la visite du général Martin Faye, Haut commandant de la gendarmerie nationale, avec ses collaborateurs, pour s'enquérir du dispositif mis en place à Popenguine et dans les localités environnantes.

Selon les organisateurs, quelque 80.000 badges ont été imprimés pour les pèlerins ordinaires et 26.000 pour les marcheurs.

Plusieurs célébrations eucharistiques, séances de chapelet et temps de dévotion populaire sont prévus durant cette 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, considéré comme l'un des plus importants rassemblements religieux du Sénégal.