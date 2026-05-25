Sénégal: Pèlerinage marial de Popenguine - Les derniers préparatifs s'intensifient avant l'arrivée massive des fidèles

Popenguine (Mbour) — La ferveur spirituelle monte progressivement à Popenguine, à l'ouverture de la 138e édition du pèlerinage Marial, prévue du 23 au 25 mai dans cette cité religieuse de la Petite Côte, où les organisateurs s'activent sur les derniers préparatifs pour accueillir les milliers de fidèles, a constaté l'APS.

Placée sous le thème : "Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu", l'édition 2026 met à l'honneur le diocèse de Ziguinchor, dans un contexte marqué par une forte mobilisation des communautés religieuses, des mouvements de jeunesse catholique et des bénévoles.

Dans l'enceinte de la congrégation des Filles du Saint-Coeur de Marie, située près de l'ancien sanctuaire, Soeur Marie Mbaye finalise les activités dont elle assure la coordination.

"C'est un grand jour, une belle occasion de s'investir afin que chaque pèlerin puisse vivre pleinement ce moment de grâce", a-t-elle confié, évoquant plusieurs semaines de préparation de la sacristie ainsi que les espaces destinés à l'accueil des évêques et des communautés religieuses.

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Elle a souligné que les équipes engagées dans l'organisation ont poursuivi les travaux "malgré la fatigue", portées par la dimension spirituelle et communautaire de cet événement majeur du calendrier catholique sénégalais.

La jeunesse catholique occupe également une place importante dans le dispositif organisationnel. Au lycée de Popenguine, le mouvement Coeur Vaillant-Âme Vaillante (CVAV) a mis en place un "camp-service" destiné à coordonner les jeunes volontaires mobilisés pour le pèlerinage.

Alphonse Mbengue, membre du bureau national du mouvement et venu de l'archidiocèse de Dakar, a expliqué que cette initiative vise à "rassembler les jeunes et les mobiliser pour le service d'ordre durant les célébrations".

Les volontaires participent notamment à la gestion des badges, à l'orientation des pèlerins ainsi qu'à la surveillance de la grotte Mariale, haut lieu de recueillement où les fidèles déposent traditionnellement des bougies au pied de Notre-Dame de Popenguine.

Un cadre de coordination avec les scouts et guides catholiques est également prévu afin de renforcer l'encadrement des pèlerins et assurer une meilleure organisation durant les trois jours de célébration.

Au "village des marcheurs", espace réservé à l'accueil des nombreux pèlerins venus à pied de plusieurs localités du pays, les équipes logistiques procèdent encore aux derniers aménagements.

"Nous sommes dans la phase de finition. L'objectif est de terminer toutes les installations avant l'arrivée des marcheurs et des pèlerins. Je pense que nous sommes dans les délais", estime Pierre Sané, membre de la commission logistique.

Le diocèse de Ziguinchor, dirigé par Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, est l'invité d'honneur de cette 138e édition. La messe solennelle prévue le lundi 25 mai sera présidée par le prélat.

Créé le 22 mai 1888, le pèlerinage marial de Popenguine demeure l'un des plus grands rassemblements religieux du Sénégal, réunissant chaque année des milliers de fidèles venus du pays et de la sous-région dans un esprit de prière, de communion et de dévotion mariale.