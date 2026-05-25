Sénégal: Louga - Des acteurs plaident pour une meilleure territorialisation des politiques culturelles et touristiques

Louga — L'adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement, Papa Léity Mar a plaidé, samedi, pour une meilleure territorialisation des politiques publiques des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme, estimant qu'ils constituent les leviers essentiels du développement socio-économique de la région.

"La culture est au début et à la fin de tout processus de développement. On ne saurait développer une région sans prendre en compte sa dimension culturelle", a-t-il dit à l'ouverture des concertations régionales sur les états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme (EGCAT) de Louga.

Des autorités administratives, des élus territoriaux ainsi que des acteurs culturels, artisanaux et touristiques, ont pris part, à cette réunion.

L'adjoint au gouverneur a souligné que "cette initiative est venue au bon moment", rappelant que les acteurs de ces secteurs réclamaient depuis longtemps un cadre national de réflexion et de concertation.

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Saluant l'importance de ces concertations, il a soutenu qu'elles ont permis de dresser un diagnostic révélant "d'énormes potentialités" dans les 55 collectivités territoriales réparties entre Louga, Linguère et Kébémer.

Il estime que l'État doit disposer d'une cartographie exhaustive des sites culturels, artisanaux et touristiques afin de mieux orienter les politiques publiques et les investissements de ces secteurs.

Papa Léity Mar a indiqué que les recommandations issues des échanges portent entre autres sur le renforcement de la gouvernance territoriale, la création d'antennes départementales ou régionales pour les services culturels et touristiques, ainsi que le recrutement de ressources humaines qualifiées.

"Un seul chef de service régional du tourisme pour trois régions, c'est énorme", a-t-il déploré, relevant aussi le déficit de moyens logistiques et la vétusté des infrastructures.

M. Mar a plaidé pour une "discrimination positive" en faveur des artisans âgés de plus de 40 ans, souvent exclus des mécanismes de financement, destinés généralement aux jeunes et aux femmes.

"À 40 ans, un artisan atteint souvent sa maturité professionnelle. Si on l'exclut des financements à ce moment-là, il n'est plus accompagné par l'État", a-t-il regretté.

Il a appelé à un assouplissement des procédures administratives liées à l'obtention de licences et autorisations des secteurs concernés.

Evoquant les potentialités culturelles et religieuses de Louga, il a rappelé que la région constitue "un carrefour spirituel et culturel majeur", qui abrite plusieurs foyers religieux mourides, tidianes et khadres.

"La culture constitue la véritable vitrine du pays. Les touristes ne viennent pas voir nos immeubles seulement, mais ce qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs", a-t-il dit, appelant à une meilleure valorisation des sites historiques et culturels de la région.

Les concertations régionales sur les états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme (EGCAT) se tiennent également dans les autres régions du pays. Elles visent à contribuer l'élaboration inclusive des politiques publiques des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme.