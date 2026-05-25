Sénégal: Popenguine - Les fidèles chrétiens invités à être des missionnaires

ecouter l'article :Your browser does not support the audio element.0:000:001.0xPopenguine (Mbour) — Le curé de la paroisse Christ-Roi-de-l'Univers de Diouroup, l'abbé Marcel Mané a invité, samedi, les fidèles chrétiens à devenir de véritables missionnaires dans un monde marqué par de multiples crises.

"Marie est notre modèle par excellence. Même si elle n'a pas trop parlé dans les saintes écritures, par sa vie, elle a été un évangile ouvert", a-t-il dit lors de la messe officielle marquant l'ouverture du 138ème pèlerinage Marial de Popenguine.

Prononçant son homélie, devant plusieurs fidèles venus de différentes diocèses du Sénégal et de la sous-région pour prendre part à la messe inaugurale, l'abbé Marcel Mané a exhorté les croyants à entrer "dans l'ère de la mission", en prenant exemple sur la Vierge Marie.

Le religieux a aussi invité les fidèles à réfléchir à la manière "d'annoncer l'Évangile dans notre monde perturbé", marqué par les guerres, les violences, les difficultés économiques et le recul des valeurs morales.

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Pour l'abbé Marcel Mané, cette situation pousse de nombreux jeunes vers "une vie sans espérance", incitant à l'immigration irrégulière, à la drogue ou encore à d'autres formes de dérives sociales.

Face à ces défis, le religieux a insisté sur l'importance du rôle de l'Esprit-Saint dans la mission des chrétiens.

Placée sous le thème : "Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu". Cette édition du pèlerinage se déroule du 23 au 25 mai 2026 avec comme invité d'honneur, le diocèse de Ziguinchor.