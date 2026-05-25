Sénégal: Pentecôte - Les 'vœux les plus chaleureux' du chef de l'Etat à la communauté chrétienne

Dakar — Le chef de l'Etat a adressé, lundi, ses "voeux les plus chaleureux" à la communauté chrétienne à l'occasion de la fête de Pentecôte et "plus particulièrement aux pèlerins rassemblés à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrande".

"En ce lundi de Pentecôte, ma pensée va à toute la communauté chrétienne du Sénégal, et plus particulièrement aux pèlerins rassemblés à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, pour la 138e édition de la marche mariale", a écrit le président de la République sur le réseau social X. Bassirou Diomaye Faye a adressé ses "voeux les plus chaleureux" "aux marcheurs qui ont gravi la falaise, aux fidèles recueillis dans leurs paroisses, à toutes les familles qui célèbrent" la fête de Pentecôte.

À la veille de cette célébration marquée par la marche vers Notre-Dame de la Délivrande pour la 138e édition du Pèlerinage de Popenguine, le chef de l'Etat avait rendu une visite de courtoisie à Monseigneur André Guèye, Archevêque de Dakar. "Cette visite dit quelque chose du Sénégal. L'entente entre les confessions est, chez nous, un fondement de la stabilité et une part de l'identité nationale. Dans un monde traversé par les replis, ce bien commun n'est jamais un acquis. Il appelle l'engagement constant de l'État et la vigilance de chacun", selon le président Faye.

Il avait formulé ses "voeux les plus fraternels" Monseigneur Guèye, aux pèlerins qui "s'apprêtent à rejoindre Notre-Dame de la Délivrande, à toute la communauté catholique du Sénégal". La Pentecôte est une fête chrétienne commémorant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres.

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