Sénégal: L'UGB soulève sa première Coupe du pays

25 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par ID/BHC/OID

Dakar — L'Université sporting club (USC) de Saint Louis, l'équipe de l'Université Gaston Berger (UGB), a remporté, dimanche, la Coupe du Sénégal de football en battant Diambars FC aux tirs au but (3-1), après un match nul vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Grâce à ce succès historique, l'UGB devient la première équipe universitaire à soulever ce trophée national, vingt-et-un ans après l'échec du DUC, battu en finale en 2005 par l'AS Douanes. Les Saint-Louisiens ont conclu un parcours remarquable marqué notamment par l'élimination du tenant du titre Génération Foot en huitièmes de finale, avant de sortir deux autres formations de Ligue 1, anciennes lauréates de la compétition. La finale, disputée dans une ambiance tendue et équilibrée, a été pauvre en occasions franches. Plus réaliste lors de la séance des tirs au but, l'UGB a profité des trois échecs des joueurs de Diambars pour s'imposer 3-1.

Cette victoire permettra à l'UGB de représenter le Sénégal en Coupe de la Confédération de la CAF la saison prochaine. Pour Diambars, il s'agit d'une deuxième défaite en finale de Coupe du Sénégal après celle concédée en 2021 face au Casa Sports. Cette finale est la première remportée aux tirs au but depuis le sacre du ASC Jaraaf devant Casa Sports en 2013. Elle constitue également la première finale sans but depuis celle de 2012 remportée par HLM de Dakar contre la Renaissance de Dakar.

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