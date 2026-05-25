Sénégal: Kaffrine - Des concertations territoriales en perspective des Etats généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme

25 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par CTS/ADE/OID

Kaffrine — Des concertations territoriales ont été organisées au cours du week-end à Kaffrine (centre) en perspective des Etats généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme, a constaté l'APS.

La rencontre a été présidée par la préfète du département de Kaffrine, Diégui Ngom, en présence du directeur des investissements et des aménagements touristiques, Oumar Ba, entre autres autorités administratives et territoriales ainsi que de nombreux acteurs des secteurs concernés. Lors des échanges, les acteurs culturels de la région de Kaffrine ont plaidé pour un renforcement de l'accompagnement des autorités au secteur culturel et pour la construction d'infrastructures culturelles adaptées.

Les intervenants ont surtout insisté sur la nécessité de reconstruire le Centre culturel régional, de valoriser les sites historiques, de promouvoir le tourisme et de décentraliser les fonds dédiés à la culture. D'autres participants ont également évoqué l'accompagnement des collectivités territoriales, la mobilisation des artistes ainsi que le manque de salles de spectacles dans la région. L'autorité administrative a, pour sa part, exhorté les acteurs culturels à aller vers la formalisation de leurs structures, plaidant aussi pour une augmentation de l'enveloppe allouée à la région dans le cadre des fonds dédiés à la culture.

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