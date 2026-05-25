Tunisie: Prix Comar d'Or 2026 - Le médecin Hichem Ben Azouz récompensé pour son premier roman « Sangoma le guérisseur »

Le palmarès de la 30e édition des Prix littéraires Comar d'Or 2026, consacrés à la production romanesque tunisienne en langues arabe et française, a été dévoilé lors d'une cérémonie organisée au Théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture à Tunis.

Le médecin et écrivain tunisien Hichem Ben Azouz a remporté le Comar d'Or en langue française pour son premier roman « Sangoma le guérisseur », publié aux éditions Hikayet. Dans la catégorie arabophone, le prix principal a été attribué à Nasr Belhaj Bettaieb pour son roman « Saif Assaouane » paru aux éditions Khraief.

Créés en 1997 par COMAR Assurances, les Prix Comar d'Or célèbrent cette année leur 30e anniversaire avec une participation record et une hausse des récompenses financières. La dotation du Comar d'Or est ainsi passée de 10 000 à 15 000 dinars.

Les Prix Spéciaux du Jury, dotés de 7 000 dinars, ont été décernés à Hella Feki pour « Une reine sans Royaume » (éditions JC Lattès) en langue française, et à Fahmi Al-Balti pour « Dam Saye'e » (éditions Kabsa) en langue arabe.

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Les Prix Découverte, attribués aux auteurs émergents et dotés de 3 000 dinars, sont revenus à Sofiene Ben M'rad pour « Tunis Arkana » (éditions SIKELLI) dans la catégorie francophone, et à Najoua Kadri pour « Al Majda » (éditions Arkadia) pour le volet arabophone.

Cette édition 2026 a enregistré un record historique avec 92 romans en compétition, dont 59 en langue arabe et 33 en langue française, contre seulement 13 oeuvres lors de la première édition des Comar d'Or.

La cérémonie a également rendu hommage à plusieurs figures marquantes de la littérature tunisienne, parmi lesquelles Chokri Mabkhout, Yamen Manaï et Faouzia Zouari.

La soirée s'est achevée par un concert de l'Orchestre Symphonique de Carthage dirigé par Hafedh Makni.