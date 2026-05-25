Tunisie: Prix Comar d'Or 2026 - Le médecin Hichem Ben Azouz récompensé pour son premier roman « Sangoma le guérisseur »

24 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le palmarès de la 30e édition des Prix littéraires Comar d'Or 2026, consacrés à la production romanesque tunisienne en langues arabe et française, a été dévoilé lors d'une cérémonie organisée au Théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture à Tunis.

Le médecin et écrivain tunisien Hichem Ben Azouz a remporté le Comar d'Or en langue française pour son premier roman « Sangoma le guérisseur », publié aux éditions Hikayet. Dans la catégorie arabophone, le prix principal a été attribué à Nasr Belhaj Bettaieb pour son roman « Saif Assaouane » paru aux éditions Khraief.

Créés en 1997 par COMAR Assurances, les Prix Comar d'Or célèbrent cette année leur 30e anniversaire avec une participation record et une hausse des récompenses financières. La dotation du Comar d'Or est ainsi passée de 10 000 à 15 000 dinars.

Les Prix Spéciaux du Jury, dotés de 7 000 dinars, ont été décernés à Hella Feki pour « Une reine sans Royaume » (éditions JC Lattès) en langue française, et à Fahmi Al-Balti pour « Dam Saye'e » (éditions Kabsa) en langue arabe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Prix Découverte, attribués aux auteurs émergents et dotés de 3 000 dinars, sont revenus à Sofiene Ben M'rad pour « Tunis Arkana » (éditions SIKELLI) dans la catégorie francophone, et à Najoua Kadri pour « Al Majda » (éditions Arkadia) pour le volet arabophone.

Cette édition 2026 a enregistré un record historique avec 92 romans en compétition, dont 59 en langue arabe et 33 en langue française, contre seulement 13 oeuvres lors de la première édition des Comar d'Or.

La cérémonie a également rendu hommage à plusieurs figures marquantes de la littérature tunisienne, parmi lesquelles Chokri Mabkhout, Yamen Manaï et Faouzia Zouari.

La soirée s'est achevée par un concert de l'Orchestre Symphonique de Carthage dirigé par Hafedh Makni.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.