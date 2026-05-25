Tunisie: Liban - 25 membres du personnel d'un hôpital du sud blessés dans des frappes sionistes

Le ministère libanais de la Santé a annoncé samedi que 25 membres du personnel médical, infirmier et administratif de l'hôpital Hyram, dans le district de Tyr au sud du Liban, ont été blessés à la suite de frappes menées par les forces d'occupation sionistes aux abords immédiats de l'établissement, causant de graves dommages aux infrastructures sanitaires.

Le Centre des opérations d'urgence sanitaire du ministère a précisé dans un communiqué que les blessures sont de gravité variable.

Le Centre a également souligné qu'il s'agit de la deuxième attaque en moins de deux mois contre cet hôpital, dénonçant des frappes répétées qui constituent, selon lui, une violation flagrante du droit international humanitaire, lequel garantit la protection des établissements de santé, ainsi qu'un mépris total des résolutions internationales en la matière.

Le bilan des victimes de l'agression sioniste au Liban s'est alourdi samedi à 3 123 martyrs et 9 506 blessés.