Dakar — Les internationaux sénégalais de football ont bouclé leurs saisons à l'étranger ce week-end entre titres, qualifications continentales et relégations avant le regroupement de l'équipe nationale en perspective du Mondial prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les championnats étrangers se sont achevés ce week-end avec les dernières journées. De la Ligue 1 française à la Premier League anglaise, en passant par la Pro League belge, la Saudi Pro League, la Serie A italienne et la Super Lig turque, les joueurs sénégalais ont disputé leurs derniers matchs avant les finales européennes prévues cette semaine.

Plus d'un mois après leur sacre en Bundesliga, Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye, convoqués par Pape Thiaw pour prendre part au Mondial 2026, ont réalisé le doublé en remportant samedi la Coupe d'Allemagne face à Stuttgart (3-0), grâce à un triplé de l'Anglais Harry Kane. Les deux Sénégalais bouclent ainsi de la plus belle des manières leur saison 2025-2026.

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Auteur de 11 buts et de 3 passes décisives, Jackson va toutefois retourner à Chelsea, le Bayern Munich ayant décidé de ne pas lever son option d'achat. Pour le milieu de terrain de 18 ans Bara Sapoko Ndiaye, cette saison marque le début d'une nouvelle étape avec le club bavarois. Les deux joueurs rejoindront ce lundi le regroupement de l'équipe nationale du Sénégal à Diamniadio. Leur réussite contraste avec la saison difficile d'El Hadji Malick Sarr. Son club, West Ham, a été relégué en Championship après avoir terminé à la 18e place de Premier League, dont la saison s'est achevée dimanche.

Les Hammers étaient engagés dans une lutte à distance avec Tottenham de Pape Matar Sarr. Le défenseur sénégalais a toutefois bénéficié de peu de temps de jeu lors des six derniers matchs du club londonien. Il figure néanmoins dans la liste des Lions convoqués pour le Mondial américain.

Toujours en Angleterre, Sunderland de Habib Diarra s'est qualifié pour la Ligue Europa après une 7e place au classement. Les Black Cats ont terminé devant Chelsea de Mamadou Sarr, 10e. Le jeune défenseur sénégalais a très peu joué depuis son retour de prêt de Strasbourg, début février 2026, ne disputant que dix minutes lors des dix dernières rencontres des Blues.

Malgré une saison compliquée, Chelsea a fait mieux qu'Everton d'Idrissa Gana Gueye et d'Iliman Ndiaye, 13e au classement, deux rangs devant Crystal Palace d'Ismaïla Sarr. Le club londonien disputera mercredi la finale de la Ligue Conférence face au Rayo Vallecano de Pathé Ciss, qui s'apprête à participer à sa deuxième Coupe du monde avec le Sénégal. Ce sera la troisième pour Sarr, qui finit la saison avec 21 buts toutes compétitions confondues. Le meilleur buteur de cette Ligue Conférence (9 buts, en cours) a été élu joueur de la saison 2025-2026 par les supporters et par ses coéquipiers à Crystal Palace.

De son côté, Everton a tout de même réalisé une meilleure saison que les deux précédentes, durant lesquelles le club avait lutté pour son maintien jusqu'à la dernière journée. Titulaire indiscutable, Iliman Ndiaye a inscrit six buts cette saison. Son compatriote Idrissa Gana Gueye, l'un des cadres des Toffees, n'a pas disputé les quatre derniers matchs en raison d'une blessure.

Saisons terminées, début de regroupement pour le Mondial 2026

En Espagne, Villarreal CF de Pape Gueye a terminé troisième du classement général de LaLiga. Le milieu de terrain sénégalais, auteur d'un sublime but lors de la large victoire face à Atlético de Madrid (5-1), dimanche, à l'occasion de la dernière journée du championnat espagnol, disputera la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. L'unique buteur de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 remportée par le Sénégal a inscrit son cinquième but de la saison.

En France, Ibrahim Mbaye a été sacré champion avec le Paris Saint-Germain et disputera samedi la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Lyon de Moussa Niakhaté, quatrième du championnat, jouera les qualifications pour la Ligue des champions. Monaco de Lamine Camara et Krépin Diatta, septième, participera aux qualifications pour la Ligue Conférence.

Comme la saison dernière, Nice de Yehvann Diouf et Antoine Mendy disputera les barrages de Ligue 1. Les Niçois ont perdu vendredi la finale de la Coupe de France contre Lens. Lorient où évoluait Bamba Dieng, le Paris FC de Moustapha Mbow et Le Havre de Mory Diaw ont terminé respectivement 9e, 11e et 14e du classement final de Ligue 1. En Italie, Côme d'Assane Diao a terminé à la quatrième place de Serie A, validant ainsi sa qualification pour la Ligue des champions.

En Turquie, Ismaïla Jakobs, champion avec Galatasaray, et Chérif Ndiaye (Samsunspor, 7e) ont terminé leur saison depuis le 17 mai dernier. En Belgique, Anderlecht d'Ilay Camara, quatrième de Pro League, disputera les qualifications pour la Ligue Europa.

En Arabie saoudite, Al Nassr de Sadio Mané a remporté la Saudi Pro League. L'attaquant sénégalais a inscrit dix buts cette saison. Le club de Riyad s'est néanmoins incliné en finale de la Ligue des champions d'Asie 2. Mané, Kalidou Koulibaly (Al Hilal) et Édouard Mendy (Al Ahli SC), qui évoluent tous dans le championnat saoudien, rejoindront eux aussi le regroupement des Lions ce lundi.