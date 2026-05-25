Sénégal: Thiès - Trente-deux mille têtes de mouton enregistrées au point de transit de Séwékhaye

Thiès — Trente-deux mille moutons ont été enregistrés au point de transit de Séwékhaye, soit huit mille de plus comparée à la même période l'année dernière, a indiqué l'adjoint au gouverneur adjoint de Thiès, chargé du Développement, Ababacar Sadikh Niang.

"Nous pouvons retenir que la situation au niveau du marché à bétail de Séwékhaye est satisfaisante avec 32 mille têtes enregistrées", a déclaré Ababacar Sadikh Niang à l'issue d'une tournée au marché hebdomadaire à bétail de Touba Toul et au foirail de Séwékhaye, précisant que ce dernier point avait enregistré 28 mille tête à la même période il y a un an. Selon lui, l'approvisionnement en mouton est satisfaisant. Confirmant le gouverneur adjoint, le président de la Maison des éleveurs du Sénégal, Ismaila Sow, a déclaré que "les moutons sont arrivés en masse sur le marché" tout en notant l'absence de clients dans les points de vente.

Il a ajouté que Séwékhaye accueille des moutons qui viennent de Médina Ndiathbé (Podor), Missirah (Tambacounda) et de Bakel en provenance du Mali avant d'être acheminés à Dakar, en Casamance et "dans d'autre villes du pays". Les prix varient "entre 75000 et 400000 francs", selon l'autorité administrative, soulignant que les tarifs les plus appliqués se situent entre 100000, 125000 jusqu'à 150000 francs. Pour le président de la Maison des Eleveurs, Ismaïla Sow, les prix sont accessibles, malgré la multiplication des moutons élevés par des particuliers, dont les prix vont jusqu'à "500, 600 voire 700 mille francs sinon même plus".

Il a aussi souligné la cherté de l'aliment de bétail dans les régions de Dakar, de Thiès mais aussi à Touba, où le sac de foin peut coûter entre 7000 et 8000 francs, autant de facteurs qui expliquent "la cherté des prix surtout des moutons élevés dans des maisons ou des fermes".

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Concernant l'aliment de bétail, l'eau, l'électricité et la sécurité, l'adjoint au gouverneur a indiqué qu'à ce jour, "les éleveurs ont reçu une subvention de 100 tonnes, en attendant 10 autres, ce qui fait 110 tonnes pour l'aliment de bétail subventionné". A propos de la sécurité, l'électricité et l'eau, "l'État du Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette année les éleveurs puissent être dans les meilleures conditions possibles et tout le nécessaire est mis à leur disposition", a dit Ababacar Sadikh Niang.