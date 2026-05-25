Afrique: Festival de Cannes - Marie-Clémentine Dusabejambo remporte la caméra d'or, une première pour le continent

Dakar — La réalisatrice rwandaise, Marie-Clémentine Dusabejambo a remporté la caméra d'or de la 79ème édition du festival international du film de Cannes (France), un prix qui récompense chaque année le meilleur premier film de toutes les sections.

Cette récompense décernée, samedi, lors de la clôture du festival est une première pour un film africain. La réalisatrice rwandaise a été récompensée pour son premier long métrage "Ben'Imana" qui signifie "Les enfants de Dieu" en kinyarwanda sélectionné cette année dans l'une des compétitions officielles dans la catégorie "Un certain regard". Marie-Clémentine Dusabejambo est la première réalisatrice rwandaise à participer à une sélection de festival de Cannes et devient ainsi la première africaine à remporter la caméra d'or.

Son film "Ben'Imana" revient sur la période post-génocide au Rwanda. Selon le synopsis du film, après le génocide des Tutsis, des tribunaux populaires sont mis en place pour apporter justice et réconciliation. L'actrice principale, Vénéranda, survivante, est convaincue de la nécessité de ces procès. Malgré les pressions, elle organise des séances de discussion entre victimes et familles de bourreaux. Mais lorsqu'elle apprend la grossesse inattendue de sa fille, elle doit faire face à ses propres contradictions et aux parts sombres de son passé.

"Quand j'ai entrepris ce film, je voulais moi-même rencontrer mon pays dans toute sa complexité, dans toute sa beauté. Et surtout, ça a été un cheminement où il m'a fallu me poser les questions comment écouter, comment sentir et comment aussi interpréter ou parler", explique la réalisatrice sur le site du festival. Réalisé en 2026, ce drame de plus d'une heure (1h41) a été tourné au Rwanda. Cette année, la palme d'or du festival de Cannes 2026 a été attribuée au réalisateur roumain, Cristian Mungiu pour son film "Fjord". Il décroche ainsi sa deuxième palme d'or après celle de 2007 avec le film "4 mois, 3 semaines, 2 jours".

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