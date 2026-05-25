Sénégal: Popenguine - SEN'EAU mobilisée pour satisfaire les pèlerins selon le directeur

La société SEN'EAU a mobilisé d'importants moyens techniques et humains pour assurer l'approvisionnement en eau durant la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, a indiqué dimanche, son directeur territorial zone Mbour Petite côte Mansour Khouma.

"Comme chaque année, Sen'eau est pleinement mobilisée à l'occasion de cette 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine", a-t-il dit lors d'un point de presse organisé dans la cité religieuse. "Jusqu'à présent, aucun problème majeur lié à la fourniture d'eau n'a été signalé", a-t-il ajouté, assurant que les équipes restent mobilisées pour garantir une disponibilité permanente de l'eau, en quantité et en qualité, durant l'événement. Selon M. Khouma, près d'une cinquante d'agents sont déployés sur le terrain depuis plusieurs semaines dans le cadre des travaux préparatoires, portant notamment sur l'entretien des ouvrages de production et de distribution d'eau.

"À ce jour, 100 % des attentes formulées par le comité d'organisation ont été satisfaites", a assuré M. Khouma. Il a précisé que les équipes techniques ont procédé à la réactivation de 55 points d'eau existants au niveau du sanctuaire et du village, ainsi qu'à la mise en service de 286 sites de déversement répartis dans plusieurs zones du pèlerinage.

Mansour Khouma a souligné également le déploiement d'un dispositif de 17 camions-citernes dans les secteurs à forte affluence et dans certains quartiers périphériques, afin de pallier les éventuelles baisses de pression enregistrées à certains moments de la journée. "En coordination avec le comité d'organisation, les citernes sont positionnées dans les zones de grande consommation afin de renforcer la desserte", a précisé le directeur territorial.

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"Dans le cadre des préparatifs, des travaux d'extension du réseau sur un linéaire de près de neuf kilomètres ont aussi été réalisés, en plus d'une centaine de branchements sociaux effectués conformément aux besoins exprimés par les organisateurs", s'est félicité Mansour Khouma.