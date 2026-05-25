Afrique: La mer recule, le pays avance

25 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Harold Tavares, administrateur du Groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique, a effectué dimanche une visite à Aného (préfecture des Lacs) pour constater l'avancement des travaux réalisés dans le cadre du projet WACA ResIP, financés par la Banque.

Il est destiné à lutter contre l'érosion côtière, à protéger les populations vivant sur le littoral, à réduire les risques d'inondations, à restaurer les écosystèmes côtiers et à renforcer la résilience climatique.

Des terres arrachées à la mer. Des bras lagunaires comblés sur près de 10 kilomètres. Un brise-lame dressé pour protéger durablement un littoral que l'érosion dévorait depuis des décennies. Et surtout, des communautés qui se disent désormais « réconciliées avec la mer », cet océan qui, hier encore, menaçait leurs maisons, leurs terres et leurs filets.

Ce sont là les résultats concrets du projet.

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« WACA a vraiment changé la vie des communautés », a déclaré M. Tavares, appelant à « mener une lutte acharnée contre les effets des changements climatiques et de l'érosion côtière. »

Car au-delà du béton et des épis de protection, c'est toute une économie locale qui a été revitalisée : emplois créés, équipements de pêche fournis, coopératives renforcées. La résilience ne se mesure pas qu'en mètres de côte protégée.

Le segment Aného-Gbodjomé est désormais sécurisé. Les équipes s'attaquent maintenant aux 7 kilomètres restants entre Gbodjomé, Agbodrafo et Goumoukopé : 14 épis déjà construits, 5 en cours, 8 casiers rechargés et plus de 50% des bras lagunaires comblés.

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