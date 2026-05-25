Afrique: Hadj 2026 - Immersion au coeur des grandes étapes du pèlerinage à La Mecque

Chaque année, des millions de musulmans convergent vers La Mecque pour accomplir le Hadj, cinquième pilier de l'islam.

Pour l'édition 2026, le pèlerinage se déroule du 25 au 30 mai, selon les prévisions basées sur le calendrier islamique et l'observation lunaire. Les dates officielles peuvent toutefois varier d'un jour en fonction de l'apparition de la nouvelle lune.

Le Hadj correspond aux 8e au 13e jours du mois de Dhul-Hijjah, dernier mois du calendrier musulman. Le 25 mai 2026 marque le départ des pèlerins vers Mina (Yawm at-Tarwiyah).

Le 26 mai est consacré à la journée d'Arafat, étape centrale du pèlerinage. Le 27 mai correspond à l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, ainsi qu'au début du rite de la lapidation à Mina. Enfin, du 28 au 30 mai se déroulent les jours de Tachriq, consacrés à la poursuite des rites du Hadj.

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Ce voyage spirituel constitue l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Entre recueillement, sacrifices et rites symboliques, le Hadj suit un parcours précis à travers plusieurs lieux saints, notamment Mina, Arafat et Mouzdalifa.

L'entrée en état de sacralisation

Le pèlerinage débute par l'entrée en état de sacralisation appelée « Ihram ». Les fidèles formulent alors leur intention d'accomplir le Hadj avant de se rendre à la Mosquée sacrée d'Al-Haram pour effectuer le Tawaf, consistant en sept tours autour de la Kaaba, symbole central de l'islam.

Les pèlerins accomplissent ensuite le Sa'i, une marche entre les collines de Safa et Marwa, en souvenir de la quête d'eau de Hajar, épouse du prophète Ibrahim.

Mina, la cité des tentes

Le 8e jour de Dhul-Hijjah marque l'installation des pèlerins dans la vallée de Mina, surnommée la « cité des tentes ». Ce vaste campement accueille des millions de fidèles venus du monde entier.

Les pèlerins y passent la nuit dans la prière et la méditation, se préparant à l'étape la plus importante du Hadj.

Arafat, le cœur du pèlerinage

Le lendemain, les fidèles prennent la direction du mont Arafat. Ce moment, considéré comme le coeur du pèlerinage, est consacré aux invocations, au repentir et à la demande de pardon.

Sous un soleil souvent écrasant, les pèlerins implorent Allah pour eux-mêmes, leurs familles et leurs nations. Pour les musulmans, stationner à Arafat symbolise le Jour du Jugement dernier et représente un moment d'intense élévation spirituelle.

Mouzdalifa et la lapidation

Après le coucher du soleil, les pèlerins rejoignent Mouzdalifa, où ils passent la nuit à la belle étoile. C'est également à cet endroit qu'ils ramassent les petits cailloux destinés au rituel de la lapidation.

Le 10ᵉ jour de Dhul-Hijjah, correspondant à l'Aïd al-Adha, les pèlerins retournent à Mina pour accomplir le « Rami », consistant à jeter sept cailloux sur la grande stèle symbolisant Satan. Ce rite commémore la résistance du prophète Ibrahim face à la tentation.

Les fidèles procèdent ensuite au sacrifice rituel d'un animal avant de se raser la tête ou de couper une partie de leurs cheveux, marquant ainsi une désacralisation partielle appelée « Tahallul ».

Le Tawaf d'adieu, ultime étape spirituelle

Les pèlerins retournent ensuite à La Mecque pour accomplir le Tawaf al-Ifada, autre rite fondamental du Hadj, avant de revenir à Mina pour les jours de Tachriq. Durant cette période, ils poursuivent la lapidation des trois stèles symboliques.

Enfin, avant de quitter la ville sainte, les fidèles effectuent le Tawaf d'adieu autour de la Kaaba. Ce dernier geste marque la fin d'un voyage spirituel intense, vécu comme une purification de l'âme et un profond acte de foi.

Le Tawaf, un rite majeur du Hadj

Le Tawaf est l'un des principaux rites du pèlerinage musulman à La Mecque. Il consiste pour les pèlerins à effectuer sept tours autour de la Kaaba, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'intérieur de la Mosquée sacrée Al-Haram.

Ce rite symbolise l'unité des croyants autour d'Allah et leur soumission à Dieu. Le Tawaf est accompli aussi bien lors du Hadj que de la Omra, le petit pèlerinage.

Il existe plusieurs types de Tawaf : le Tawaf d'arrivée, effectué à l'arrivée à La Mecque ; le Tawaf al-Ifada, rite essentiel du Hadj après le retour de Mina ; et le Tawaf d'adieu, accompli avant de quitter la ville sainte.

Pendant le Tawaf, les pèlerins récitent des prières et des invocations dans une atmosphère de recueillement et de ferveur spirituelle.

Au-delà des rites, le Hadj demeure un symbole universel d'égalité, de fraternité et de soumission à Dieu, réunissant chaque année des musulmans venus des quatre coins du monde dans une même ferveur spirituelle.