Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Depuis La Mecque, des appels à la paix et à l'unité pour le pays

En séjour en Terre Sainte dans le cadre du Hadj 2026, un membre du gouvernement ivoirien a rencontré, le dimanche 24 mai 2026 à La Mecque, les pèlerins ivoiriens venus accomplir le cinquième pilier de l'islam. Cette rencontre empreinte de spiritualité et de fraternité s'est tenue en présence du ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Hien Sié.

Face aux fidèles musulmans ivoiriens, l'émissaire du gouvernement a tenu à adresser un message de reconnaissance aux autorités du Royaume d'Arabie Saoudite pour les dispositions prises afin d'assurer le bon déroulement du pèlerinage. Il a également salué l'engagement de l'ensemble des structures et acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj, notamment la Direction générale des Cultes (DGC), le Commissariat du Hadj ainsi que les logeurs mobilisés pour l'encadrement des pèlerins ivoiriens.

Cette rencontre a été l'occasion d'exhorter les pèlerins à adopter un comportement exemplaire tout au long de leur séjour en Terre Sainte. Les fidèles ont ainsi été invités à être de dignes ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, en incarnant les valeurs de paix, de fraternité, de respect mutuel et de cohésion sociale qui caractérisent le vivre-ensemble ivoirien.

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Dans une atmosphère marquée par la ferveur religieuse, le représentant du gouvernement a également insisté sur la nécessité pour les pèlerins de faire preuve de discipline, d'union et de solidarité durant toutes les étapes du Hadj. Il a rappelé que ce rassemblement spirituel constitue un moment privilégié de communion, mais aussi une occasion de renforcer les liens de fraternité entre les musulmans du monde entier.

Au-delà de l'aspect religieux, un appel particulier a été lancé en faveur de la Côte d'Ivoire. Les pèlerins ont été invités à intensifier leurs prières pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans le pays. Des prières spéciales ont également été demandées pour le président de la République, Alassane Ouattara, afin que Dieu continue de guider ses actions à la tête de l'État.

À travers cette rencontre à La Mecque, les autorités ivoiriennes réaffirment leur proximité avec les fidèles musulmans engagés dans ce voyage spirituel majeur, tout en plaçant le Hadj 2026 sous le signe du recueillement, de l'unité nationale et de la paix durable.