Cote d'Ivoire: Lutte contre l'orpaillage illégal - 63 individus interpellés à Dabakala

25 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, les éléments de l'escadron de gendarmerie de Dabakala et ceux de la brigade territoriale ont mené, le 20 mai 2026, une opération de déguerpissement de sites d'orpaillage clandestin.

Cette opération, qui s'est déroulée à 3 heures du matin, selon la Gendarmerie nationale, dans les environs de Wendené, localité située dans la sous-préfecture de Tendene-Bambarasso, a permis l'interpellation de 63 individus impliqués dans l'exploitation illégale de l'or.

Au cours de cette opération, les gendarmes ont détruit plusieurs équipements utilisés pour cette activité illicite sur quatre sites, notamment 57 concasseurs, 25 tricycles, 15 motocyclettes, 46 tapis de lavage, 15 motopompes, ainsi que plusieurs bassines, pioches, pelles et abris de fortune.

En outre, les gendarmes ont également procédé à la saisie de 33 bâtons de dynamite, d'un rouleau de mèche lente, de cinq motocyclettes, d'un détecteur de métaux et de plusieurs téléphones portables.

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