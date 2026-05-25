Cote d'Ivoire: Campus citoyen Infas 2026 - Plus de 16 000 étudiants de première année formés aux valeurs civiques

Le Campus citoyennisas 2026 se déroulera durant cinq jours à parti 29 mai dans les antennes d'Abidjan, Bouaké et Korhogo

L'Office du service civique national (Oscn) a procédé au lancement du Campus citoyen 2026 destiné à 16 339 étudiants de première année de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas). Cette formation aux valeurs civiques, qui concernera les étudiants des antennes d'Abidjan, Bouaké et Korhogo, a été lancée le vendredi 22 mai 2026 au sein de l'antenne d'Abidjan, logée au Chu de Treichville. D'une durée de cinq jours dans chaque antenne, elle débutera le 29 mai avec la cohorte d'Abidjan avant de se poursuivre à Bouaké et Korhogo.

Selon Kouamé Fils David, directeur général adjoint de l'Oscn, cette formation vise à renforcer la transformation civique, citoyenne, disciplinaire, comportementale et professionnelle des étudiants de première année. Il a expliqué qu'elle mettra l'accent sur la discipline, la ponctualité, la rigueur, le respect des consignes, la tenue correcte, les méthodes de soins, l'esprit d'équipe, le respect du patient et la qualité du service public dans les établissements de santé.

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Il a indiqué que le premier jour sera consacré à la citoyenneté, aux valeurs républicaines et à la discipline de base. Le deuxième jour abordera le service civique ainsi que les droits humains, notamment la dignité du patient et de sa famille. Le troisième jour portera sur la qualité du service, l'accueil et la gestion des attentes afin de renforcer l'humanisation de l'accueil et la relation patient-famille, avec l'intervention de professionnels de santé expérimentés de l'INFAS. Le quatrième jour sera consacré aux notions de cohésion, de leadership et de responsabilité, tandis que le cinquième jour sera réservé aux questions d'engagement, aux us et coutumes avec l'intervention de la Chambre des rois.

« Habituellement, notre Campus citoyen se déroule en mode internat. Mais de façon particulière, nous expérimentons cette année une formule en mode externat. Durant ces cinq jours, les activités se dérouleront de 7 h 30 à 17h. Au-delà des valeurs civiques et citoyennes, notre approche intégrera un encadrement d'inspiration militaire. Il ne s'agit pas de former des militaires, mais plutôt de s'appuyer sur les méthodes, les valeurs et les qualités incarnées par l'armée pour assurer cette formation », a-t-il déclaré à l'endroit des apprenants, précisant que les étudiants seront formés par cohortes de 50 avec la présence d'un gendarme affecté à chacune d'elles.

Pour sa part, Méliane N'Dathz Ebagnintchi-Sanogo, directrice générale de l'INFAS, a signifié que l'instauration du Campus citoyen s'inscrit dans la dynamique du concept de « l'Ivoirien nouveau », lancé en 2015 par le président de la République. Elle a expliqué que cette initiative vise à renforcer chez les apprenants l'esprit de discipline, le civisme et le sens des responsabilités afin de former des agents de santé alliant compétences professionnelles et qualités humaines.

Par ailleurs, le directeur général de l'Oscn, Amara Coulibaly, a rappelé que le service civique en Côte d'Ivoire est encadré par la loi n°2023-428 modifiant celle de 2019 instituant le service civique. Il a indiqué que cette loi vise notamment à promouvoir l'esprit civique, la cohésion sociale, la solidarité, l'engagement communautaire ainsi que l'amour de la nation.