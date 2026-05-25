Congo-Kinshasa: Ebola - Deux cas confirmés dont un décès au Sud-Kivu

L'épidémie d'Ebola continue de progresser en République démocratique du Congo. Selon le dernier rapport de situation (sitrep) du ministère de la Santé, mis à jour à la date du 24 mai, la maladie s'est désormais étendue à la province du Sud-Kivu, où deux cas confirmés, dont un décès, ont été enregistrés.

Un nouveau foyer à Miti-Murhesa

D'après le médecin chef de division provinciale de la santé au Sud-Kivu, le docteur Aimé Alengo, contacté par Radio Okapi, le foyer de cette nouvelle flambée est localisé dans la zone de santé de Miti-Murhesa.

Cette zone se situe dans le territoire de Kabare, à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Bukavu. Elle se trouve également dans une région affectée par l'insécurité liée à la présence de groupes armés, notamment la rébellion AFC/M23, ce qui complique davantage la mise en oeuvre des actions de riposte sanitaire.

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Des efforts diplomatiques pour accéder aux zones affectées

Face à cette situation préoccupante, le gouvernement congolais multiplie les démarches pour garantir une réponse efficace. Interrogé lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ougandais et le directeur général de l'Africa CDC, le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba, a annoncé que des initiatives diplomatiques sont en cours.

Ces démarches visent notamment à garantir un accès humanitaire et sanitaire sécurisé dans les zones sous contrôle des groupes armés, condition essentielle pour contenir la propagation du virus.

Un plaidoyer pour la réouverture de l'aéroport de Goma

Dans cette optique, Roger Samuel Kamba a révélé avoir adressé une correspondance à la Première ministre afin de solliciter la réouverture de l'aéroport international de Goma, ainsi que l'accès au Sud-Kivu pour les équipes sanitaires et humanitaires.

L'objectif de cette requête est de faciliter le déploiement rapide des ressources nécessaires et de permettre une coordination efficace de la riposte à l'échelle régionale.

Vers une riposte coordonnée à l'échelle régionale

Les autorités sanitaires entendent mettre en place une riposte unique et intégrée dans l'ensemble des zones affectées, afin d'améliorer l'efficacité des interventions. Cette approche se veut essentielle pour freiner la propagation d'Ebola dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et logistiques.

Alors que la situation évolue rapidement, les efforts restent concentrés sur la surveillance des cas, la prise en charge des patients et la sensibilisation des communautés, afin de prévenir une amplification de l'épidémie dans l'est du pays.

La 17e épidémie d'Ebola qui touche la RDC a fait 817 malades et 179 décès en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, selon le dernier rapport du ministère de la Santé, mis à jour à la date du 24 mai.