Afrique: Crise au Moyen-Orient - Le PAM alerte sur les risques pour la sécurité alimentaire au pays

La République démocratique du Congo demeure fortement exposée aux chocs économiques internationaux en raison de sa dépendance aux importations alimentaires. Dans une note de conjoncture dont une copie est parvenue à Radio Okapi ce samedi 23 mai 2026, le Programme alimentaire mondial (PAM) alerte sur les risques que font peser les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les perturbations logistiques mondiales sur la sécurité alimentaire du pays.

Malgré un ralentissement de l'inflation, la hausse des prix des carburants continue d'éroder le pouvoir d'achat des ménages, tandis que l'insécurité persistante dans l'Est aggrave les besoins humanitaires.

Perturbations des marchés internationaux

Dans sa note, le Programme alimentaire mondial souligne la forte dépendance de la RDC aux importations pour l'approvisionnement en produits alimentaires de base. Cette situation rend le pays particulièrement vulnérable aux perturbations des marchés internationaux et à la hausse des coûts de transport.

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Cette pression économique intervient alors que plusieurs provinces de l'Est restent confrontées à l'insécurité, aux déplacements de populations et aux difficultés d'accès humanitaire. Le PAM relève également que les niveaux d'insécurité alimentaire aiguë demeurent préoccupants, notamment dans les zones affectées par les conflits.

Renforcer la résilience des ménages

Pour limiter les risques d'aggravation de la situation, l'agence onusienne préconise : le renforcement de l'aide humanitaire le soutien à la production agricole locale la diversification des sources d'approvisionnement alimentaire.

Pour le Programme alimentaire mondial, ces mesures sont indispensables afin de renforcer la résilience des ménages congolais face aux chocs économiques et sécuritaires qui menacent leur accès à l'alimentation.