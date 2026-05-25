Cote d'Ivoire: Pentecôte 2026 - Beugré Mambé appelle à la cohésion sociale

25 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a invité ses frères et sœurs à demeurer dans l'unité, la fraternité, la cohésion sociale et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Il a lancé cet appel à l'occasion de la célébration de la Pentecôte à l'église méthodiste Béthel d'Abiaté 2, à Songon, le dimanche 24 mai 2026.

Cette consigne permettra de faire face aux défis du monde actuel. Il a également appelé à la prière quotidienne pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, de la sous-région ouest-africaine et du continent africain.

Ce moment a permis aux chrétiens d'élever des prières en faveur du président de la République, Alassane Ouattara ; du vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, ainsi que des membres du gouvernement.

Se réjouissant de la Pentecôte, le Premier ministre a expliqué que cette célébration rappelle aux croyants la place essentielle du Saint-Esprit dans la vie des hommes et dans la consolidation des valeurs de paix et de solidarité. En posant des actions concrètes, il a encouragé les fidèles chrétiens à mettre leurs dons au service de la communauté.

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Abondant dans le sens, le pasteur principal de l'Église méthodiste Béthel de Songon Abiaté 2, Gbéggi Paul, a soutenu que la descente du Saint-Esprit sur les apôtres illustre la volonté de Dieu de rapprocher les peuples au-delà des appartenances ethniques et linguistiques.

Tout comme le chef du gouvernement, il a invité les Ivoiriens à demeurer unis dans la prière afin que la paix, la joie et l'harmonie règnent dans le pays.

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